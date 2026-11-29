Ο Παύλος Παυλίδης, μετά το «Μπρανκαλεόνε», μας δίνει την «Πανσέληνο» (Fine Records), το νέο του άλμπουμ.

Θα ήθελα που λες φίλε αναγνώστη, να έχω το φεγγάρι πάνωθέ μου. Να είναι ασημένιο και κρύο σαν την πρώτη βουτιά του καλοκαιριού. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόσωπο μικρού παιδιού που έφυγε από τον πατέρα ήλιο για να παίξει με τον μικρό πρίγκιπα. Θα ήθελα να υπήρχε καιρός για πρίγκιπες και να είναι δύσκολα τα πράγματα για τα τέρατα που φοράνε δέρμα και σάπιες καρδιές. Θα ήθελα το φως το χρυσό να μη σβήσει ποτέ και πάντα να δίνει λίγο χρώμα, έστω γκρίζο, στον νυχτερινό επισκέπτη. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όταν το φεγγάρι γεμίζει φως, αυτό γίνεται για ανθίσουν τα δέντρα με τα αστέρια.

Ξέρω ότι ονειροπολώ και ποιητικά μιλά, γράφω και ίσως να μην είμαι αυτός που πρέπει για έναν κόσμο που όλα τα υπολογίζει με νούμερα, ποσότητες και υπό κρίση ποιότητες. Θα επιμείνω όμως και θα φτιάξω αυτή τη μικρή ομορφιά, αυτόν τον δορυφόρο δίπλα στον δορυφόρο για να μπορώ να βλέπω και να ακούω, κυρίως αυτό, την «Πανσέληνο» (Fine Records). Η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδούσε έχει πανσέληνο απόψε κι είναι ωραία και καθώς ο ήχος και η τρυφερότητά της ταξίδεψε, βρήκε την «Πανσέληνο» του Παύλου Παυλίδη. Βάλτε το άλμπουμ να παίζει, να σας φωτίσει, να σας παρασύρει.

Το παρόν του Παύλου Παυλίδη



Τα υπόλοιπα λόγια, όσο εμείς ακούμε το LP, έρχονται από το δελτίο Τύπου (από Zuma Communications): Δύο χρόνια μετά το εμβληματικό άλμπουμ Μπρανκαλεόνε που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο τέλος του 2026 με ένα νέο δίσκο με τίτλο Πανσέληνος, ο οποίος κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Fine! Records.

Η Πανσέληνος έρχεται να αποτυπώσει το παρόν του Παύλου Παυλίδη, του καλλιτέχνη και δημιουργού που καταφέρνει πάντα να ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και την κοινωνική παρατήρηση. Ίσως ο πιο πολιτικός δίσκος ως τώρα ενός τραγουδοποιού που ποτέ δεν έμεινε ατάραχος μπροστά στην βία και την ασχήμια που τείνει να κυριεύσει τον κόσμο. Με όπλο την ποίηση, την πίστη στην καλοσύνη και στην ομορφιά έρχεται ξανά με νέα τραγούδια να μας δώσει όπλα για να αντέξουμε.

Πάντα θέτει ερωτήματα



Οι όμορφες λέξεις, από το δ.Τ, συνεχίζουν: Στους στίχους των 12 τραγουδιών του νέου άλμπουμ σκιαγραφεί ανθρώπους που έχουν παλέψει με «δαίμονες και τέρατα», που έχουν διασχίσει τα όρια του εαυτού τους και τώρα ίσως στέκονται πλέον απέναντι στη ζωή άλλοτε παρατηρώντας, άλλοτε χορεύοντας. Πάντα ο Παυλίδης θέτει ερωτήματα, ποτέ δεν απαντά με βεβαιότητες. Εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής αλλά και την δυνατότητα για μεταμόρφωση, για αλλαγή, για λύτρωση. Ο Παύλος ως αφηγητής παρατηρεί έναν κόσμο που αποσυντίθεται, γεμάτο αντιθέσεις: από τη μία την επιδερμική λάμψη της επίδειξης (λιμουζίνες, επώνυμα μοντέλα, χρήματα) και από την άλλη τη σκληρή πραγματικότητα του πόνου και του θανάτου που καταναλώνουμε παθητικά μέσα από τις οθόνες ή ενώ περπατάμε στους δρόμους των πόλεων.

Η διέξοδος όμως είναι πάντα κάπου εκεί καθώς η ζωή προχωράει. Η πίστη στην αναπάντεχη ομορφιά της ζωής που αντιστέκεται, στη δύναμη της αγάπης: «Κάποιος πάλι επιστρέφει. Κάποιος κάπου πηγαίνει. H ζωή προχωράει δίχως να περιμένει. Και ακόμη και αυτά τα μεγάλα σκοτάδια. Κάποια μέρα θα σβήσουν. Κάποτε θα τελειώσουν…» Ο Παύλος δείχνει πάντα προς το φως, κάνει σταθερά επίκληση στην ανθρωπιά, γιατί, πώς αλλιώς; αφού «πάντα η άνοιξη θριαμβεύει μες τα μάτια που γελάνε.»

INFO

Παύλος Παυλίδης

Νέο album [Κυκλοφορεί από την Fine! Records]

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Credits:

Παραγωγή: Χρήστος Λαϊνάς & Παύλος Παυλίδης

Ηχογράφηση/Μίξη: Παναγιώτης Ριζόπουλος

Mastering: John Webber (Air Studios, London)

Artwork: Στέφανος Ρόκος

Graphic Design: Mανόλης Σπορίδης

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ tour

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου

SUNEL ARENA

Εισιτήρια: ΕΔΩ

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Επικοινωνία & προβολή στα media: Zuma Communications

