Έκανε κοπάνα από το σχολείο για να περνά χρόνο στο σφαγείο και σήμερα, στα 21 της, έχει τη δική της επιχείρηση κρέατος, με πελάτες σε όλη τη Βρετανία.

Η 21χρονη Τία Γουίλιαμς από το Σρούσμπερι της Βρετανίας αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον των συνομηλίκων της, μετατρέποντας το πάθος της για την επεξεργασία κρέατος σε επαγγελματική δραστηριότητα. Σήμερα διατηρεί τη δική της επιχείρηση, κυνηγά, τεμαχίζει και συσκευάζει τα προϊόντα της, τα οποία αποστέλλει σε πελάτες σε όλη τη χώρα.

Η σχέση της με το κρέας ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Αρχικά ήθελε να γίνει κτηνίατρος και τα Σαββατοκύριακα βοηθούσε σε μια τοπική φάρμα. Εκεί γνώρισε ένα μικρό κρεοπωλείο που λειτουργούσε στον χώρο και σύντομα ανακάλυψε ότι αυτή ήταν η δουλειά που την ενδιέφερε περισσότερο. Στα 12 της είχε ήδη γδάρει το πρώτο της ζώο, ενώ, όπως λέει, η διαδικασία δεν την ενοχλούσε καθόλου. Αντίθετα, προτιμούσε να ασχολείται με την επεξεργασία του κρέατος παρά να βρίσκεται στην τάξη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει κοπάνα κάθε Δευτέρα για να επισκέπτεται το τοπικό σφαγείο.

Οι γονείς της, ωστόσο, δεν αντιδρούσαν, καθώς θεωρούσαν ότι μάθαινε περισσότερα στο σφαγείο απ' όσα θα μάθαινε μέσα σε μια εβδομάδα στο σχολείο. Η περίοδος της πανδημίας και το κλείσιμο των σχολείων τής έδωσαν ακόμη περισσότερο χρόνο να εξερευνήσει το επάγγελμα και να εξασκήσει τις δεξιότητές της. Όταν ολοκλήρωσε το σχολείο, χωρίς να δώσει τις εξετάσεις GCSE λόγω των περιορισμών, δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνεχίσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Στα 16 της ξεκίνησε σπουδές στη γεωργία σε τοπικό κολέγιο, αλλά στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση και επέλεξε την κρεοτεχνία. Παράλληλα, έκανε μαθητεία σε κατάστημα αγροτικών προϊόντων, με μηνιαίες αποδοχές 800 λιρών, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε από την κουζίνα της

Καθώς εξοικειωνόταν όλο και περισσότερο με το επάγγελμα, άρχισε να κυνηγά άγρια ελάφια στην περιοχή της. Το 2024 τεμάχισε για πρώτη φορά ένα ελάφι πάνω στο τραπέζι της κουζίνας της και αποφάσισε να πουλήσει πακέτα κρέατος σε φίλους και συγγενείς, έναντι 40 λιρών. Για να οργανώσει καλύτερα τη μικρή της δραστηριότητα, αγόρασε έναν εκτυπωτή ετικετών και μια συσκευή συσκευασίας σε κενό αέρος, δίνοντας στην επιχείρησή της το όνομα TW Game.

Η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική που σύντομα δοκίμασε να διαθέσει τα προϊόντα της σε τοπική αγορά παραγωγών, όπου έφτασε να κερδίζει περίπου 400 λίρες τον μήνα. Η ζήτηση αυξήθηκε και δημιούργησε ιστοσελίδα, μέσω της οποίας διαθέτει κρέας ελαφιού, φασιανού, πέρδικας και κουνελιού. «Ήταν σαν μια χιονοστιβάδα, που συνεχώς μεγάλωνε», λέει, εξηγώντας πως προσπαθεί να κρατά χαμηλές τις τιμές, καθώς το κρέας προέρχεται από άγρια ζώα και δεν χρειάζεται να πληρώνει κάποιον κτηνοτρόφο για την εκτροφή τους.

Η επιτυχία την οδήγησε να εγκαταλείψει τη δουλειά της στο αγροτικό κατάστημα, νοικιάζοντας έναν χώρο σε τοπική φάρμα, τον οποίο διαμόρφωσε σε μικρό εργαστήριο κρεοτεχνίας. Παράλληλα, εργάζεται τρεις ημέρες την εβδομάδα σε βιολογική φάρμα βοοειδών, με εισόδημα περίπου 1.400 λιρών. Όταν έχει χρόνο, κυνηγά η ίδια τα ζώα, ενώ σε περιόδους αυξημένης δουλειάς προμηθεύεται κρέας από φίλους. Κάθε ελάφι που διαθέτει στην αγορά μπορεί να της αποφέρει περίπου 400 λίρες, ενώ συνήθως φέρνει τουλάχιστον τέσσερα, δύο φορές τον μήνα.

Η επιχείρησή της αποστέλλει περίπου 10 παραγγελίες την εβδομάδα, με τα μηνιαία έσοδα να φτάνουν τις 3.000 λίρες. Πρόσφατα, μάλιστα, η TW Game βραβεύτηκε για τη βιωσιμότητά της στα Rural Farmers Awards του Σρόπσιρ. Η ίδια δηλώνει πως αγαπά τη δουλειά της επειδή γνωρίζει από πού προέρχεται το φαγητό και θεωρεί σημαντικό να στηρίζονται οι Βρετανοί παραγωγοί. Παράλληλα, πιστεύει ότι η ηλικία και το φύλο της την κάνουν να ξεχωρίζει σε έναν κλάδο στον οποίο δεν δραστηριοποιούνται πολλοί νέοι.

Μάλιστα, πρόσφατα χρειάστηκε να αρνηθεί την πρόσκληση για τα γενέθλια της καλύτερής της φίλης, καθώς έπρεπε να πάει να γδάρει ελάφια. Το επόμενο όνειρό της είναι να αποκτήσει το δικό της κρεοπωλείο, ενώ συμβουλεύει όσους έχουν ένα πάθος αλλά φοβούνται να μην ακολουθήσουν τη συνηθισμένη πορεία σπουδών να το τολμήσουν.

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