Ορισμένες συσκευές ήταν εν μέρει θαμμένες στα ιζήματα, ενώ άλλες είχαν γίνει κατοικία για οργανισμούς του βαθύ ωκεανού

Συχνά περιγράφεται ως το τελευταίο σύνορο της Γης – μια απέραντη, σκοτεινή περιοχή, φαινομενικά ανέγγιχτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ωστόσο, μια αποστολή στα βάθη του Κόλπου του Μεξικού αποκάλυψε πόσο μακριά φτάνει τελικά η ανθρώπινη επίδραση, εντοπίζοντας ένα παράξενο πεδίο απορριμμάτων με πλυντήρια, ψυγεία και καταψύκτες μπαούλα, σε βάθος 1.500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

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