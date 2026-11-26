Τι κρύβεται 1.500 μέτρα κάτω από τη θάλασσα; Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι απίστευτο
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Ορισμένες συσκευές ήταν εν μέρει θαμμένες στα ιζήματα, ενώ άλλες είχαν γίνει κατοικία για οργανισμούς του βαθύ ωκεανού
Συχνά περιγράφεται ως το τελευταίο σύνορο της Γης – μια απέραντη, σκοτεινή περιοχή, φαινομενικά ανέγγιχτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ωστόσο, μια αποστολή στα βάθη του Κόλπου του Μεξικού αποκάλυψε πόσο μακριά φτάνει τελικά η ανθρώπινη επίδραση, εντοπίζοντας ένα παράξενο πεδίο απορριμμάτων με πλυντήρια, ψυγεία και καταψύκτες μπαούλα, σε βάθος 1.500 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
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