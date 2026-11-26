Η XENIA 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τρεις ημέρες έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γόνιμου διαλόγου και νέων προοπτικών για τον ελληνικό Τουρισμό.

Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου, η ΧΕΝΙΑ 2026 έδωσε τον παλμό των εξελίξεων στον κλάδο της φιλοξενίας. Στα περίπτερα των 500 εκθετών, η καινοτομία συνάντησε την επιχειρηματικότητα, αναπτύχθηκαν νέες συνεργασίες, πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές και γόνιμες εμπορικές συναντήσεις και τέθηκαν οι βάσεις για σημαντικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Συνολικά, 31.002 επαγγελματίες της φιλοξενίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας ανακάλυψαν στην ΧΕΝΙΑ όλα τα τεχνολογικά εργαλεία και τις λύσεις που χρειάζονται για να εξελίξουν την επιχείρησή τους, ακόμη και από την επερχόμενη τουριστική σεζόν. Από τον σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και τα premium design concepts μέχρι τις smart τεχνολογίες, τις digital εφαρμογές, τα καινοτόμα δομικά υλικά, τις ολοκληρωμένες λύσεις τροφοδοσίας και εξοπλισμού κουζίνας, αλλά και τις προτάσεις για χώρους wellness, spa & fitness, η έκθεση κάλυψε τις ανάγκες τουριστικών καταλυμάτων κάθε τύπου και μεγέθους, προσφέροντας ακόμη και εξειδικευμένες λύσεις εξοπλισμού για κρουαζιερόπλοια.

Ιδιαίτερα σημαντική για τη διεθνή δυναμική της διοργάνωσης ήταν η παρουσία 100 επιλεγμένων hosted buyers από 21 χώρες της Ευρώπης, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και των χωρών του Κόλπου. Η συμμετοχή τους δημιούργησε γόνιμο έδαφος για νέες εμπορικές συνεργασίες, ενισχύοντας τις ευκαιρίες εξωστρέφειας των εκθετών και ανοίγοντας προοπτικές ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές.

Stages & Projects που ανέδειξαν την επόμενη ημέρα της φιλοξενίας

Τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η αρχιτεκτονική, το σύγχρονο hotel design, οι χρηματοδοτήσεις και οι επενδυτικές προοπτικές βρέθηκαν στο επίκεντρο των Special Events της XENIA 2026, τα οποία αποτέλεσαν σημείο συνάντησης κορυφαίων experts και πεδίο ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ιδεών και καινοτόμων προτάσεων.

Στο Digi Hotel Stage, με παρουσιαστή τον Νίκο Ξυδά, περισσότεροι από 40 κορυφαίοι experts ανέδειξαν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις νέες τάσεις στο Tourism Digital Marketing, τις σύγχρονες εφαρμογές Online Κρατήσεων & Hospitality Management, καθώς και έξυπνες λύσεις αυτοματισμού και αναβάθμισης του Customer Experience.

Στο The Red Spot Stage, η ελίτ της ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής, καταξιωμένοι interior designers, επενδυτές και κατασκευαστές παρουσίασαν καινοτόμα ξενοδοχειακά concepts, τις νέες κατευθύνσεις στον αειφόρο σχεδιασμό, πρακτικές λύσεις ανακαίνισης και στρατηγικές αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, αναδεικνύοντας τη συμβολή του design στην εμπορική αξία ενός καταλύματος.

Μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της φετινής διοργάνωσης προσέφερε το αρχιτεκτονικό project Aither \ Αιθήρ. Το εντυπωσιακό immersive pavilion στο Hall 2 μετέτρεψε καινοτόμα υλικά φιλοξενίας σε ένα βιωματικό τοπίο υφών, φωτός και κίνησης, αναδεικνύοντας μέσα από μια πρωτότυπη αρχιτεκτονική προσέγγιση τις αισθητικές και σχεδιαστικές δυνατότητές τους. Tην αρχιτεκτονική μελέτη του project ανέλαβε η LC Architects, τη μελέτη φωτισμού η Halo Architectural Lighting, ενώ τη συνολική επιμέλεια είχε το περιοδικό ek magazine.

Για μία ακόμη χρονιά, η XENIA φιλοξένησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής φιλοξενίας στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Για τρεις ημέρες, η XENIA 2026 συγκέντρωσε όλα όσα σημαίνουν φιλοξενία: επιχειρηματικότητα, καινοτομία, τεχνολογία, δημιουργικότητα και έμπνευση.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την XENIA 2027!

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