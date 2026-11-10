SHARP & BEST ELECTRIC: Η έξυπνη επιλογή για κάθε σπίτι σε 61 σημεία πώλησης

Πλυντήρια ρούχων SHARP σε ειδικές τιμές Black Friday, μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο Best Electric.

Η τεχνολογία SHARP έρχεται ακόμα πιο κοντά στους καταναλωτές μέσα από τη συνεργασία με την BEST ELECTRIC, το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικών ειδών με περισσότερα από 60 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο σπίτι, η SHARP δίνει ιδιαίτερη έμφαση αυτή την περίοδο στα πλυντήρια ρούχων της, με δυνατές προσφορές για τη Black Friday 2026.

Black Friday προσφορές στα πλυντήρια SHARP

Η φετινή προωθητική ενέργεια της BEST ELECTRIC φέρνει στο προσκήνιο δύο δημοφιλείς επιλογές, σχεδιασμένες για τις απαιτήσεις της καθημερινής φροντίδας των ρούχων: