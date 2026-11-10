Kissha Jewelry: Ένας κόσμος γεμάτος χρώμα, statement κοσμήματα και προσωπικότητα αποκτά το δικό του e-shop

Η Kissha Jewelry αποκτά το δικό της e-shop, φέρνοντας τις συλλογές της σε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, ιδιαίτερα σχέδια και κοσμήματα με προσωπικότητα

Το όνομά της είναι εμπνευσμένο από την Κίσσα, το πουλί που, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, λατρεύει να συλλέγει ό,τι γυαλίζει. Πίσω από το brand βρίσκεται η Τζόση Βιτζηλαίου, με τρεις δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο των luxury brands και μια προσωπική αδυναμία στα ξεχωριστά κοσμήματα. Αυτή η αγάπη την οδήγησε στη δημιουργία της Kissha, για γυναίκες που απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν και να συλλέγουν κομμάτια που τις εκφράζουν, χωρίς κάθε νέα προσθήκη στη συλλογή τους να αποτελεί μεγάλη επένδυση.

Η ίδια άλλωστε φορά τα κοσμήματα με τον τρόπο που πιστεύει ότι αξίζει να φοριούνται: αυθόρμητα, με προσωπικότητα και χωρίς να περιμένει κάποια ιδιαίτερη περίσταση. Από τον πρωινό καφέ και τα καθημερινά ψώνια μέχρι τις ώρες που δουλεύει πάνω στην Kissha, τα statement κοσμήματα είναι πάντα μέρος της εικόνας της.

Εντυπωσιακά κολιέ, ιδιαίτερα δαχτυλίδια, χρωματιστές πέτρες, μοναδικά βραχιόλια και απρόσμενοι συνδυασμοί αποτυπώνουν αυτή τη φιλοσοφία. Μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και την πιο απλή καθημερινή εμφάνιση, προσθέτοντας χαρακτήρα και προσωπικότητα.

Ο κόσμος της Kissha είναι πλέον διαθέσιμος στο www.kissha.gr