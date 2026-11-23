Η «Σκηνή Brecht-2510» φιλοξενεί μια ξεχωριστή θεατρική συνάντηση Ελλήνων και Γεωργιανών ηθοποιών με αφετηρία τον Νίκο Καζαντζάκη. Πρεμιέρα στις 7 Δεκεμβρίου.

Να είσαι ηθοποιός σημαίνει να είσαι τα πάντα και τίποτα! Ένας βασιλιάς κι ένας ζητιάνος που και οι δύο ζητάνε το ίδιο πράγμα: τον πλούτο της σοφίας. Ο ένας νομίζει ότι με το χρυσάφι και τα όπλα θα κατακτήσει αυτό που δεν έχει. Ο άλλος νομίζει πως με τη σιωπή και το άπλωμα του χεριού θα γίνει ο μέγας σοφός που θα ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα. Όχι, τίποτα από τα δύο. Αν δεν χωριστεί ο εαυτός από το σώμα, το πνεύμα από τη σάρκα, τότε η πνευματική περιουσία δεν κερδίζεται. Αν είσαι βασιλιάς πρέπει να δεις τον εαυτό σου ως ζητιάνο και αν είσαι ζητιάνος πρέπει να δεις τον εαυτό σου ως βασιλιά που δεν υποκύπτει στα δόρατα και στα χρυσοποίκιλτα παλάτια. Και εδώ μεσολαβεί ο ηθοποιός!

Ο άνθρωπος που ψυχαγωγεί βασιλιάδες, φτωχούς, πλούσιους, εργάτες, καθάρματα, παιδιά και μωρά που θα έρθουν. Αυτός είναι που βρίσκεται στην ενδιάμεση κατάσταση, στο μεταίχμιο αλήθειας-ψέματος, εικόνας-αντικατοπτρισμού, λόγου προφορικού-λόγου οπτικού. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καταγωγή και δεν περιορίζεται σε εθνικούς δρόμους. Η τέχνη, η άσκηση πάνω και κάτω από το σανίδι του θεάτρου, η σύμπραξη, αυτό μετράει. Από τις 7 Δεκεμβρίου, στη «Σκηνή Brecht-2510», Έλληνες και Γεωργιανοί ηθοποιοί συναντιούνται και μέσα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Κωμωδία. Τραγωδία μονόπρακτη» μας δίνουν το «Vin Khar».

Πρόσωπα εγκλωβισμένα αναζητούν απαντήσεις



Το δελτίο Τύπου μας πληροφορεί ότι σε έναν παράδοξο σκηνικό χώρο, πρόσωπα εγκλωβισμένα σε μια συνθήκη αναμονής αναζητούν απαντήσεις. Ελπίζουν, αμφιβάλλουν, φοβούνται και έρχονται αντιμέτωπα με το ανεξήγητο. Η ανάγκη για λύτρωση συγκρούεται με την αδυναμία να γνωρίζουν τι τους περιμένει, ενώ η κωμωδία και η τραγωδία γίνονται οι δύο όψεις της ίδιας βαθιάς ανθρώπινης αγωνίας: της αναζήτησης νοήματος μπροστά στο άγνωστο.

Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Nikoloz Tkavadze, προσεγγίζοντας ελεύθερα το μονόπρακτο του Καζαντζάκη και συνομιλώντας παράλληλα με άλλα έργα του. Μέσα από αυτή τη σκηνική σύνθεση, το καζαντζακικό σύμπαν γίνεται αφετηρία για μια νέα θεατρική αφήγηση, όπου διαφορετικές γλώσσες, εκφραστικά μέσα και σκηνικές παρουσίες συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Το «καζαντζακικό» σύμπαν είναι μια διαρκής άσκηση και ανακάλυψη του κόσμου, του εαυτού, του θείου και του αγνώστου. Όλα ξεκινούν από την «Ασκητική» και όλα καταλήγουν σε εμάς που πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και έτοιμοι να δοκιμάσουμε και να δοκιμαστούμε.

Έλληνες και Γεωργιανοί ηθοποιοί μοιράζονται την ίδια σκηνή



Η παράσταση ξεκινά με κέρδος πριν καν ανέβει! Αυτό γιατί η έννοια της «συνάντησης» πραγματοποιείται εντός και εκτός συνόρων. Και πάλι το δελτίο Τύπου μας δίνει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε: Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση: Έλληνες και Γεωργιανοί ηθοποιοί μοιράζονται την ίδια σκηνή, φέρνοντας μαζί τις διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και θεατρικές παραδόσεις τους. Δύο κόσμοι συναντιούνται δημιουργικά, όχι για να γεφυρώσουν απλώς τις διαφορές τους, αλλά για να αναζητήσουν όσα τους ενώνουν. Εκεί όπου το γέλιο συναντά την απόγνωση και η κωμωδία την τραγωδία, το VIN KHAR αναδεικνύει τη δύναμη του θεάτρου να υπερβαίνει γλώσσες και σύνορα, φωτίζοντας ερωτήματα που παραμένουν κοινά για όλους τους ανθρώπους.

INFO

«Vin Khar»

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 21:15

Παραστάσεις: Δευτέρα 7/12, 21:15, Τρίτη 8/12, 21:15, Τρίτη 15/12, 21:15, Τρίτη 22/12, 21:15, Τρίτη 29/12, 21:15

Χώρος: Σκηνή BRECHT-2510 (3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα), https://brechtheatre.gr/

Διάρκεια: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Nikoloz Tkavadze

Σκηνικά – Κοστούμια: Sofia Beltadze

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Kakhi Siboshvili & Giorgi Jikia

Τραγούδι: Giorgi Jikia & Nini Katamadze

Κίνηση – Χορογραφία: Σωτηρία Μάτσκαρη

Σχεδιασμός φωτισμών: Nikoloz Tkavadze

Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Μιχαλάκος

Φωτογραφία – Video Trailer: Kakhi Siboshvili

Παίζουν: Μιχάλης Μιχαλάκος, Σωτήρης Χουλιάρας, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Maria Sakhamberidze, Στέλλα Μαρτή, Εύα Τεννέ, Saba Oboladze, Kakhi Siboshvili.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Site: https://brechtheatre.gr/

Τηλ.: 6975535197

[email protected]

Επικοινωνία Τύπου:

Le Canard qui Parle

Email: [email protected].

