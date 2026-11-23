Η «Γυμνή» της Δανάης Καλοπήτα, στο «Θέατρο Καλλιρόης», για πέντε παραστάσεις ακόμα, μας θυμίζει πως κάποια βράδια, ο μόνος άνθρωπος που έχεις να αγκαλιάσεις είσαι εσύ.

Ο τίτλος της παράστασης είναι αυτό ακριβώς που είμαστε και αυτό ακριβώς στο οποίο πάμε. Ερχόμαστε στον κόσμο χωρίς ρούχα και όταν μας βάζουν υφάσματα και αγκαλιές στην πλάτη και στο στήθος, τότε κατανοούμε πόσο δυνατοί και εύθραυστοι είμαστε την ίδια στιγμή. Η αρχική, άμεση, σύνδεση με τη φύση ξεμακραίνει λίγο. Ρούχα, παπούτσια, μάθηση, εκπαίδευση, παιδεία, υγεία, προσπάθεια, εξετάσεις, πτυχία, εμπειρία, δουλειά, ψυχαγωγία, αναμνήσεις, κληρονομιά, γηρατειά και θάνατος, η στιγμή, δηλαδή, που τα ρούχα γίνονται το τελευταίο στάδιο πριν την επιστροφή στο γυμνό και στο χώμα. Η συνάντηση με αυτό που μας γέννησε είναι το δέρμα και τα κόκαλα που αφήνουμε για να έρθουν οι επόμενοι…

Εμείς που ζούμε στην αιώνια επαναλαμβανόμενη στιγμή που γεφυρώνει ζωή-θάνατο, βλέπουμε μια γυναίκα ολόγυμνη στον χώρο. Χωρίς ρούχα. Χωρίς συμβάσεις. Χωρίς κανέναν. Ένα σώμα δίχως καλύμματα έχει να πει, θυμηθεί, μεταδώσει τόσα πολλά όσα και το πρώτο κλάμα, το πρώτο δάκρυ του τέλους και η τελευταία σκέψη πριν ελευθερωθεί το κληροδότημά μας. Οι 24 ώρες της μέρας είναι η εξής μία: αυτή που μας περιμένει την ώρα του βραδινού ύπνου. Εκεί είμαστε εμείς και ο εαυτός μας, εμείς και η αγκαλιά μας, εμείς και το νήπιο που κρατά το ρυτιδιασμένο δέρμα του. Είμαστε η «Γυμνή» της Δανάης Καλοπήτα και βρισκόμαστε, κάθε Πέμπτη στο «Θέατρο Καλλιρόης».

Η ιστορία της Σοφίας



Το δελτίο Τύπου μας δίνει τις πληροφορίες και μας δείχνει τον δρόμο της παράστασης. Αντιγράφουμε (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας): Η «Γυμνή» αφηγείται την ιστορία τής Σοφίας, μιας νέας γυναίκας έγκλειστης σε ψυχιατρικό ίδρυμα, που βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στη μνήμη και την πραγματικότητα, συνομιλώντας με τις φωνές μέσα στο μυαλό της. Προσπαθώντας διαρκώς να βρει την έξοδο από τη φαντασίωση στην αλήθεια, αντιμετωπίζει πρόσωπα και γεγονότα που θολώνουν ακόμη περισσότερο τα όρια. Ο πατέρας που πίστευε πως την εγκατέλειψε βρίσκεται στο ίδιο ίδρυμα. Η μητέρα που θεωρεί νεκρή εμφανίζεται ξανά μπροστά της.

Και η Ελπίδα, η γυναίκα την οποία ερωτεύθηκε και που της προσφέρει την ασφάλεια που τόσο αποζητά, μεταμορφώνεται σε σύμβολο της ανάγκης της να την αγαπήσουν, να την αγγίξουν και να την αναγνωρίσουν ως άνθρωπο και όχι ως ασθενή. «Γυμνή» από το βάρος της πραγματικότητας, ακροβατεί ασταμάτητα στα όρια μεταξύ της λογικής και του συναισθήματος, της μνήμης και της ψευδαίσθησης, της αλήθειας και της ανάγκης μας να πλάθουμε ιστορίες για να αντέξουμε τον πόνο.

Γυμνή από ρούχα και συμβάσεις



Η Δανάη Καλοπήτα, όπως διαβάζουμε στο δ.Τ, έγραψε το έργο «Γυμνή» και ερμηνεύει έναν απρόσμενο μονόλογο για την απόλυτη αγάπη, την οικογένεια, τη μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον πρώτο μεγάλο έρωτα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Επί σκηνής, η Δανάη Καλοπήτα, γυμνή από ρούχα και συμβάσεις, θέτει διαρκή ερωτήματα και μας προσκαλεί σε ένα θεατρικό ταξίδι στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, όπου η τρέλα γίνεται καθρέφτης της κοινωνίας και η αγάπη μετουσιώνεται στην τελευταία πιθανότητα σωτηρίας. Επειδή, ίσως, όταν όλα μέσα μας καταρρέουν, ό,τι στέκει ζωντανό δεν είναι ούτε η λογική ούτε η μνήμη, αλλά το γυμνό μας σώμα, η φύση μας και η ανάγκη μας να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Άλλωστε, η πιο δύσκολη αγκαλιά είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε σε εμάς τους ίδιους.

- Σημ.: Η παράσταση είναι ακατάλληλη για θεατές κάτω των 16 ετών. Περιέχει γυμνό και σκληρό λόγο.

INFO

«Γυμνή»

Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα | Τ.: 212 810 3215

Κάθε Πέμπτη, στις 21:15.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Κείμενο/Ερμηνεία: Δανάη Καλοπήτα

Σκηνοθεσία/ Εικαστική επιμέλεια/Φωτισμοί: Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Μουσική Επένδυση: Γιώργης Κοντοπόδης

Κίνηση: Μαρία Αγγέλου

Φωτογραφίες: Ιωάννα Μαρμάρου, Γιώργος Λυμπερόπουλος

Τρέιλερ: Ευάγγελος Κάλλοου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble.

