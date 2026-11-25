Έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 600.000 ευρώ σε επενδύσεις και ακολουθεί μια καθημερινότητα με ελάχιστα έξοδα για να πετύχει την οικονομική ανεξαρτησία πριν από τα 30.

Έχει ετήσια έσοδα που θα ζήλευαν ακόμη και στελέχη με πολυετή παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας, εργάζεται στην Google και στα 26 του χρόνια έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 600.000 ευρώ σε επενδύσεις. Κι όμως, ο Charles Broomfield έχει επιλέξει να ζει με λιγότερα από 18.000 ευρώ τον χρόνο, αποφεύγοντας σχεδόν κάθε περιττή δαπάνη.

Ο νεαρός αναλυτής ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να έχει συνολικά έσοδα περίπου 280.000 ευρώ μέσα στο 2026. Αντί να αυξάνει τις προσωπικές του δαπάνες όσο ανεβαίνουν τα εισοδήματά του, ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη πορεία: κρατά το κόστος ζωής του σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην αποταμίευση και τις επενδύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ετήσια βασικά έξοδά του βρίσκονται κάτω από τα 18.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσό μικρότερο ακόμη και από τις ετήσιες αποδοχές ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό στις ΗΠΑ.

Η ζωή με τα ελάχιστα

Ο Broomfield μένει σε διαμέρισμα που μοιράζεται με άλλους τέσσερις συγκατοίκους, δεν διαθέτει αυτοκίνητο και περιορίζει σημαντικά τα έξοδα για φαγητό και διασκέδαση. Μάλιστα, η εργασία του στην Google τον βοηθά να εξοικονομεί ακόμη περισσότερα χρήματα, καθώς έχει πρόσβαση σε δωρεάν γεύματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Πριν ξεκινήσει να εργάζεται εκεί, υπολόγιζε ότι ξόδευε περίπου 200 ευρώ τον μήνα για τρόφιμα. Πλέον, το ποσό έχει περιοριστεί περίπου στα 60 ευρώ, χάρη στα γεύματα που του παρέχει η εταιρεία. Τον Αύγουστο, για παράδειγμα, τα έξοδά του για φαγητό ήταν μόλις 25 ευρώ, ενώ για τις μετακινήσεις του χρειάστηκε περίπου 43 ευρώ.

Το ενοίκιο και οι λογαριασμοί του σπιτιού τού κόστισαν περίπου 1.000 ευρώ τον ίδιο μήνα. Υπάρχει, ωστόσο, ένας τομέας στον οποίο δεν επιθυμεί να κάνει περικοπές: η άθληση. Πληρώνει περίπου 210 ευρώ τον μήνα για να προπονείται σε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών, όπου ασχολείται με το kickboxing.

«Δεν αισθάνομαι πραγματικά χαρά όταν αγοράζω πράγματα. Νιώθω ότι έχω όσα χρειάζομαι», εξηγεί, περιγράφοντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί στην καθημερινότητά του.

Στόχος η οικονομική ανεξαρτησία

Η σχέση του με την αποταμίευση ξεκίνησε από την οικογένειά του. Μεγαλώνοντας στο Κολοράντο Σπρινγκς, έμαθε από τους γονείς του, οι οποίοι ήταν και οι δύο βετεράνοι του αμερικανικού στρατού, να αποταμιεύει το 50% των χρημάτων που κέρδιζε.

Στα 17 του χρόνια ανακάλυψε το κίνημα FIRE (Financial Independence, Retire Early), μια οικονομική φιλοσοφία που βασίζεται στην επιθετική αποταμίευση και τις επενδύσεις, με στόχο κάποιος να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία πολύ πριν από τη συμβατική ηλικία συνταξιοδότησης.

Αφού αποφοίτησε από το Knox College το 2022, ξεκίνησε να εργάζεται στη Βιρτζίνια με ετήσιες αποδοχές άνω των 90.000 ευρώ. Από τότε έβαλε έναν συγκεκριμένο στόχο: να συγκεντρώσει περίπου 685.000 ευρώ σε επενδύσεις πριν κλείσει τα 30 του χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τα ετήσια έξοδά του κάτω από τις 23.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, πέρασε από εταιρείες όπως η Amazon Web Services και η Capital One, προτού ενταχθεί φέτος στο δυναμικό της Google. Τα συνολικά έσοδά του έχουν αυξηθεί περισσότερο από τρεις φορές σε σχέση με την πρώτη του εργασία, ενώ το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο έχει ήδη φτάσει περίπου τις 600.000 ευρώ.

Πού επενδύει τα χρήματά του

Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων του κατευθύνεται σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και επενδυτικούς λογαριασμούς. Προτιμά κυρίως τα index funds, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν την πορεία ευρύτερων χρηματιστηριακών δεικτών, αντί να επιλέγει μεμονωμένες μετοχές.

Αποφεύγει επίσης τα κρυπτονομίσματα, καθώς θεωρεί ότι δεν διαθέτει τον χρόνο που απαιτείται για να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους τους. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει και μια δεύτερη πηγή εισοδήματος μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube, το οποίο ξεκίνησε το 2023 για να καταγράφει την πορεία του προς την οικονομική ανεξαρτησία.

Περίπου 43.000 ευρώ από τα συνολικά έσοδα που υπολογίζει για το 2026 αναμένεται να προέλθουν από το YouTube και τη δραστηριότητά του στον επαγγελματικό χώρο της συμβουλευτικής.

Το αρχικό του σχέδιο ήταν να σταματήσει να εργάζεται μόλις αποκτήσει την οικονομική ανεξαρτησία που επιδιώκει. Πλέον, όμως, βλέπει διαφορετικά το μέλλον. Εκτιμά ότι πιθανότατα θα συνεχίσει να εργάζεται, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στον τομέα της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο στόχος των 685.000 ευρώ συνδέεται με τον γνωστό κανόνα του 4%, σύμφωνα με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποσύρει αρχικά το 4% του επενδυμένου κεφαλαίου του κάθε χρόνο, ως σημείο αναφοράς για τη χρηματοδότηση των εξόδων του. Για τον ίδιο, αυτό θα σήμαινε περίπου 27.000 ευρώ ετησίως.

Δεν αποκλείει, πάντως, ότι οι συνήθειές του θα αλλάξουν αν στο μέλλον δημιουργήσει οικογένεια. Προς το παρόν, θεωρεί ότι η οικονομική ασφάλεια που έχει αρχίσει να χτίζει αξίζει περισσότερο από τις αγορές και τις ανέσεις που θα μπορούσε να του προσφέρει ο υψηλός μισθός του.

Όπως εξηγεί, γνωρίζει πλέον ότι ακόμη κι αν χάσει αύριο τη δουλειά του ή χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να βρει την επόμενη, δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ίδια οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι.

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