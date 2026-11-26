Νίκος Μουτσινάς, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά αναλαμβάνουν το «Sing for Greece 2027», ενώ ο Κωνσταντίνος Ρήγος υπογράφει τη σκηνοθεσία της ελληνικής συμμετοχής.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2027 ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθούν οι τρεις βραδιές του «Sing for Greece». Μέσα από τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του περσινού εθνικού τελικού, αποφάσισε να μην επιστρέψει και έτσι την σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Οι δύο Ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 11 Φεβρουαρίου και ο Μεγάλος Τελικός στις 13 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα θα ταξιδέψουν και στη Βουλγαρία για να αναλάβουν τον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Μεγάλου Τελικού της Eurovision. Τα ονόματα των υποψηφίων και τα πρώτα αποσπάσματα των τραγουδιών τους αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την παρουσίαση - Το δελτίο τύπου της ΕΡΤ

Ο Νίκος Μουτσινάς, με σημαντική πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο, θα μεταφέρει το αυθόρμητο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του στη σκηνή του «Sing for Greece». Έχει παρουσιάσει εκπομπές και τηλεπαιχνίδια, ενώ έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις.

Μαζί του θα βρίσκεται η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της ψυχαγωγίας, αλλά και στενή σχέση με τη Eurovision. Η πρώτη της επαφή με τον διαγωνισμό έγινε το 2008, όταν παρουσίασε τη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής και σχολίασε τη διοργάνωση από το Βελιγράδι και τη Μόσχα μαζί με την αδελφή της, Ματθίλδη. Το 2026 επέστρεψε μέσα από το «Sing for Greece 2026».

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχει και η Κατερίνα Βρανά, η οποία ξεχώρισε στην περσινή διοργάνωση με τα χιουμοριστικά της σχόλια. Η γνωστή stand-up comedian έχει διεθνή παρουσία, ενώ το 2016 κατέκτησε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό «Το Πιο Αστείο Άτομο στον Κόσμο» του Laugh Factory. Το 2026 έγινε η πρώτη ανάπηρη παρουσιάστρια εθνικού ψυχαγωγικού σόου στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος στη σκηνοθεσία

Εκτός από τον Γιώργο Καπουτζίδη, την αποχώρηση του για φέτος ανακοίνωσε και ο Φωκάς Ευαγγελινός και έτσι, την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece 2027», αλλά και της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και χορογράφος έχει μακρά πορεία στο χοροθέατρο, την όπερα και τις τηλεοπτικές παραγωγές. Το 1990 ίδρυσε το Χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, ενώ έχει διατελέσει καλλιτεχνικός υπεύθυνος του Χοροθεάτρου του ΚΘΒΕ και διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έχει επίσης αναλάβει τη σκηνική παρουσίαση των ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision το 2011, το 2012 και το 2023, εμπειρία που θα αξιοποιήσει και στη φετινή διοργάνωση.

«Η Eurovision μου έχει μάθει πολλά, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που χαίρομαι που επιστρέφω», δήλωσε, εξηγώντας ότι η σκηνοθετική προσέγγιση θα διαμορφωθεί με βάση το τραγούδι που θα επιλεγεί και τη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη που θα το ερμηνεύσει.

Το «Sing for Greece 2027» θα αποτελέσει το πρώτο βήμα της ελληνικής αποστολής προς το Μπουργκάς, με την ΕΡΤ να ποντάρει σε μια ομάδα με εμπειρία και γνώση του μουσικού διαγωνισμού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ