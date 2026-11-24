THE EVENTS MANIFESTΟ: A venue redefined, a community in the making | Το νέο hospitality project του Γεώργιου Thisseas Καράμπελλα
Σε ένα απόλυτα iconic γνωστό τοις πάσι αθηναϊκό σημείο, που έχει ξεκάθαρα αναχθεί σε αδιαμφισβήτητο urban legend, φίλοι και συνεργάτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, της μόδας καθώς και της επιστήμης, των τεχνών και επιχειρηματίες περιηγήθηκαν σε έναν χώρο μοναδικό, στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκεί όπου ο Γεώργιος Τ ως Creative Director και Curator με την χαρακτηριστική του πινελιά έχει συγκεράσει εντέχνως τη βυζαντινή παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο και την urban διάθεση.
Στην εκδήλωση αυτή η αρωγή του δημιουργού του ατελιέ ραπτικής BESPOKE ATHENS, Βασίλη Μπουρτσάλα υπήρξε καθοριστική. Όσοι ανταποκρίθηκαν στο ξεχωριστό αυτό κάλεσμα είχαν την μοναδική ευκαιρία να λάβουν tips και καθοδήγηση από τον μετρ του χειροποίητου και διαχρονικού ανδρικού, αλλά και γυναικείου στυλ.
Μια μαγική βραδιά αφιερωμένη στην απόλυτη κομψότητα και τη δημιουργικότητα. Σε έναν χώρο όπου η ιστορική και βυζαντινόμορφη ατμόσφαιρα συμπορεύεται άρτια με εμβληματικά δείγματα σύγχρονου design, στο κέντρο της Αθήνας, τα έργα υψηλής ραπτικής κατέκλυσαν τον χώρο μαγεύοντας το κοινό και τους λάτρεις της διαχρονικής δημιουργίας.
Σε μια άκρως μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εκεί όπου κυριαρχούν οι υπερμεγέθεις τρούλοι με τα τοξωτά περάσματα και τις θολωτές οροφές τόσο ο οικοδεσπότης, όσο και ο δημιουργός του BESPOKE ξεναγήσαν τους καλεσμένους, συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί τους σε μια βραδιά επιτομή στο απαράμιλλο στυλ και την κομψότητα.
Από την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει το μοναδικής επίγευσης scotch whisky Chivas Regal 18 ετών με περισσότερες από 85 γευστικές νότες σε κάθε του σταγόνα.
Το THE EVENTS MANIFESTO και επισήμως έκανε τα θυρανοίξια του!
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