Στο μοναδικής αισθητικής events venue THE EVENTS MANIFESTO, Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το απόγευμα, ο peripatetic concept maker Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της σειράς των cultural gatherings THE LIFESTYLE MANIFESTOS, a series of statements of urban creativity and joy of life, υποδέχθηκε ένα αγαπημένο κοινό.

Σε ένα απόλυτα iconic γνωστό τοις πάσι αθηναϊκό σημείο, που έχει ξεκάθαρα αναχθεί σε αδιαμφισβήτητο urban legend, φίλοι και συνεργάτες, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, της μόδας καθώς και της επιστήμης, των τεχνών και επιχειρηματίες περιηγήθηκαν σε έναν χώρο μοναδικό, στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκεί όπου ο Γεώργιος Τ ως Creative Director και Curator με την χαρακτηριστική του πινελιά έχει συγκεράσει εντέχνως τη βυζαντινή παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο και την urban διάθεση.

Ο οικοδεσπότης Γεώργιος Καράμπελλας με τον δημιουργό του BESPOKE ATHENS Βασίλη Μπουρτσάλα και την ομάδα του.

Στην εκδήλωση αυτή η αρωγή του δημιουργού του ατελιέ ραπτικής BESPOKE ATHENS, Βασίλη Μπουρτσάλα υπήρξε καθοριστική. Όσοι ανταποκρίθηκαν στο ξεχωριστό αυτό κάλεσμα είχαν την μοναδική ευκαιρία να λάβουν tips και καθοδήγηση από τον μετρ του χειροποίητου και διαχρονικού ανδρικού, αλλά και γυναικείου στυλ.

Άποψη από το χώρο της εκδήλωσης.

Μια μαγική βραδιά αφιερωμένη στην απόλυτη κομψότητα και τη δημιουργικότητα. Σε έναν χώρο όπου η ιστορική και βυζαντινόμορφη ατμόσφαιρα συμπορεύεται άρτια με εμβληματικά δείγματα σύγχρονου design, στο κέντρο της Αθήνας, τα έργα υψηλής ραπτικής κατέκλυσαν τον χώρο μαγεύοντας το κοινό και τους λάτρεις της διαχρονικής δημιουργίας.

O concept maker Γεώργιος Καράμπελλας με την CEO της Communication Lab και σύζυγό του Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, τον σχεδιαστή Δημήτρη Μαστρόκαλο και την Fashion Blogger Έλενα Γαλύφα.

Σε μια άκρως μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εκεί όπου κυριαρχούν οι υπερμεγέθεις τρούλοι με τα τοξωτά περάσματα και τις θολωτές οροφές τόσο ο οικοδεσπότης, όσο και ο δημιουργός του BESPOKE ξεναγήσαν τους καλεσμένους, συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί τους σε μια βραδιά επιτομή στο απαράμιλλο στυλ και την κομψότητα.

H Elisabeth Leau, ο Βασίλης Μπουρτσάλας, η Polina Ellis, ο Γεώργιος Καράμπελλας και η Στέλλα Μουγκαλιάν.

Από την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει το μοναδικής επίγευσης scotch whisky Chivas Regal 18 ετών με περισσότερες από 85 γευστικές νότες σε κάθε του σταγόνα.

Ο χορηγός της εκδήλωσης Chivas Regal 18 Year Old από την Pernod Ricard.

Το THE EVENTS MANIFESTO και επισήμως έκανε τα θυρανοίξια του!

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