Όσο ανέφικτο κι αν μοιάζει να σταματήσεις να ενδιαφέρεσαι για την άποψη των άλλων, είναι σημαντικό για τη ζωή σου να προσπαθήσεις. Και αυτοί οι 5 τρόποι θα σε βοηθήσουν.

Η γνώμη των άλλων αποτελεί ένα αόρατο αγκάθι της καθημερινότητά μας. Η ιδέα και μόνο ότι κάποιος θα μας κρίνει ή θα σκεφτεί κάτι αρνητικό για την προσωπικότητα, τη ζωή ή τις επιλογές μας, μπορεί να μας προκαλέσει από άγχος - στην καλύτερη περίπτωση - μέχρι κρίση πανικού - στη χειρότερη. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αποδεικνύεται εύθραυστο μπροστά στην κριτική των άλλων και αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο.

Οι προσωπικές ανασφάλειες αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα του εαυτού, επιτρέποντας στους άλλους να μας θεωρούν κατώτερους. Ακόμη, βέβαια, κι αν δεν το πιστεύουν εκείνοι στην πραγματικότητα, το πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας, οπότε η υποβάθμιση είναι πάλι δεδομένη. Νοιαζόμαστε για την άποψη των άλλων, επειδή δεν έχουμε καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μας κι αν αυτό δεν αλλάξει, η ζωή μας θα είναι γεμάτη εμπόδια - τα εμπόδια που οι ίδιοι βάλαμε στον εαυτό μας.

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