Το βραβείο αναγνωρίζει την προσέγγιση της LG για πληροφορίες εντός του οχήματος με βάση το περιβάλλον, καθώς η εταιρεία προχωρά στην επικύρωση της τεχνολογίας της σε συνεργασία με παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων

Η LG Electronics (LG) κέρδισε το βραβείο «Automotive News PACE Pilot Award» του 2026 για την οθόνη «UltraView Windshield Display», μια λύση οθόνης εντός του οχήματος που προβάλλει πληροφορίες οδήγησης και περιεχόμενο ψυχαγωγίας και πληροφόρησης σε μια μεγάλη επιφάνεια του παρμπρίζ.

Το βραβείο PACE Pilot Award, που απονέμεται από το Automotive News, αναγνωρίζει καινοτομίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, δεν έχουν ακόμη εμπορευματοποιηθεί, αλλά έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Η νίκη της LG αναδεικνύει την προσέγγισή της όσον αφορά την οργάνωση των πληροφοριών εντός του οπτικού πεδίου του οδηγού.

Επανεξέταση του τρόπου παροχής πληροφοριών εντός του οχήματος

Καθώς τα οχήματα ενσωματώνουν όλο και περισσότερες ψηφιακές λειτουργίες και συνδεδεμένες υπηρεσίες, ο όγκος των πληροφοριών που παρουσιάζονται στους οδηγούς συνεχίζει να αυξάνεται. Με τα δεδομένα οδήγησης, την πλοήγηση, την ψυχαγωγία και τα χειριστήρια του οχήματος να κατανέμονται συχνά σε πολλαπλές οθόνες, οι οδηγοί ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινούν το βλέμμα τους μεταξύ του δρόμου και των διαφόρων οθονών με μεγαλύτερη συχνότητα.

Αντί να προσθέσει περισσότερες οθόνες ή να αυξήσει το μέγεθος των οθονών, η LG ανέπτυξε την οθόνη UltraView Windshield Display για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες φτάνουν στον οδηγό. Η λύση αυτή οργανώνει τις πληροφορίες ανάλογα με τη σημασία τους και το πλαίσιο οδήγησης, προσφέροντας μια πιο διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Αυτό αντανακλά το ευρύτερο όραμα της LG για τις οθόνες αυτοκινήτων επόμενης γενιάς, το οποίο μετατοπίζει την εστίαση από μεμονωμένες συσκευές προβολής προς μια πιο ολοκληρωμένη και ευαίσθητη στο πλαίσιο εμπειρία πληροφόρησης.

Προβολή πληροφοριών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον στο παρμπρίζ

Η UltraView Windshield Display συνδυάζει ένα συμπαγές AR-HUD χωρίς ανάγκη εστίασης με το αποκλειστικό Hover HUD της LG σε ένα ενιαίο οπτικό σύστημα, παρουσιάζοντας διαφορετικούς τύπους οπτικών δεδομένων σε ξεχωριστές εικονικές αποστάσεις. Το AR-HUD προβάλλει πληροφορίες κρίσιμες για την οδήγηση, όπως την ταχύτητα του οχήματος, ειδοποιήσεις του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και οδηγίες πλοήγησης, σε μια μακρινή εικονική απόσταση ευθυγραμμισμένη με τον δρόμο. Ο σχεδιασμός του χωρίς εστίαση μειώνει τη διαφορά στην εστιακή απόσταση μεταξύ του δρόμου και της προβαλλόμενης εικόνας, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες με πιο φυσικό τρόπο, διατηρώντας παράλληλα το βλέμμα τους στραμμένο στον δρόμο. Παράλληλα, το Hover HUD εμφανίζει πληροφορίες πλοήγησης, την κατάσταση του οχήματος, τους ρυθμιστές κλιματισμού και περιεχόμενο πολυμέσων σε μια μεγάλη εικονική οθόνη που εμφανίζεται πιο κοντά στον οδηγό.

Συνολικά, αυτές οι δύο τεχνολογίες επιτρέπουν στην οθόνη UltraView Windshield Display να προσαρμόζει το μέγεθος της οθόνης και την πυκνότητα των πληροφοριών στις συνθήκες οδήγησης, βοηθώντας τους οδηγούς να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιττές μετατοπίσεις της οπτικής προσοχής. Ο συμπαγής σχεδιασμός της προσφέρει επίσης στους κατασκευαστές αυτοκινήτων μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του πιλοτηρίου και στη διαμόρφωση της οθόνης.

Προχωρώντας προς εφαρμογές σε πραγματικά οχήματα

Η LG διεξάγει αξιολογήσεις απόδειξης της εγκυρότητας της οθόνης UltraView Windshield Display σε επίπεδο οχήματος, σε συνεργασία με πολλούς παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων μαρκών στην Ευρώπη και την Ασία. Οι συνεργασίες αυτές περιλαμβάνουν επικύρωση σε επίπεδο οχήματος και συζητήσεις σχετικά με την πρ

ομήθεια, ενώ οι επιδείξεις σε οχήματα και οι παρουσιάσεις της τεχνολογίας έχουν προσελκύσει περαιτέρω ενδιαφέρον από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Με βάση αυτή την πρόοδο, η LG σχεδιάζει να επικυρώσει περαιτέρω την τεχνολογία για εφαρμογές σε πραγματικά οχήματα και να διερευνήσει ευκαιρίες για μελλοντικά προγράμματα παραγωγής.

«Η βράβευσή μας με το βραβείο Automotive News PACE Pilot Award αποτελεί αναγνώριση της προσέγγισής μας να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι πληροφορίες στο εσωτερικό του οχήματος», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company. «Θα αξιοποιήσουμε αυτή την αναγνώριση συνεργαζόμενοι στενά με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ώστε να μεταφέρουμε τις νέες εμπειρίες προβολής από το πεδίο της καινοτομίας στην πραγματική κινητικότητα.»