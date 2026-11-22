Με το "Grand Theft Auto VI" να ωθεί ενήλικες στην πιο όμορφη απομόνωση στο σπίτι, θυμόμαστε στιγμές από την ιστορία του θρυλικού game.

Γνωρίζουμε πόσο σουρεάλ ακούγεται το να βάζεις στην ίδια πρόταση το όνομα «Άλκηστις Πρωτοψάλτη» και το "Grand Theft Auto", αλλά αυτό δεν είναι κάτι τόσο παράξενο για το συγκεκριμένο game, το οποίο στην πορεία της ιστορίας του (που μετρά 31 χρόνια) πάντα αγαπούσε τις υπερβολές και τις καφρίλες. Πάμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.

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