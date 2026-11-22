Θεωρείται το πιο μαζικό συμβάν αφανισμού στη γεωλογική ιστορία της Γης, αλλά οι συγκρίσεις με το σήμερα δεν εφησυχάζουν

Τι θα κάνατε αν σάς έλεγα ότι ο κόσμος θα τελειώσει σε έναν αιώνα; Θα αλλάζατε συνήθειες; Θα παροτρύνατε τους άλλους να κάνουν το ίδιο; Θα γινόσασταν τρομοκράτης - ακτιβιστής, θα αλυσοδενόσασταν στην πλώρη της φορτηγίδας κάποιου εφοπλιστή;

Τώρα σκεφτείτε τι θα κάνατε αν σας έλεγα ότι το τέλος του κόσμου είχε συμβεί 250.000.000 χρόνια πριν. Θα σας ανησυχούσε καν; Είναι μία παράξενη εικόνα. Αναδρομικά, πάει να πει ότι ο κόσμος σχεδόν αφανίστηκε αλλά κατάφερε να ανακάμψει. Περισσότερο μία ελπιδοφόρα σκέψη, όχι μία αφύπνιση για δράση.

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