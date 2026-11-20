Από τις 19 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου, εξασφαλίστε τη διαμονή σας με 35% έκπτωση και προγραμματίστε την επόμενη απόδρασή σας έως και το 2027.

Η Black Friday επιστρέφει στα Brown Hotels με μια ξεχωριστή προσφορά για όσους σχεδιάζουν την επόμενη ταξιδιωτική τους εμπειρία. Είτε πρόκειται για ένα city break στην Αθήνα είτε για καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στη θάλασσα, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από 35% έκπτωση στη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Brown Hotels στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας την κράτησή τους από τις 19 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Αποδράσεις για κάθε τύπο ταξιδιώτη

Για όσους αναζητούν μια απόδραση στην καρδιά της πρωτεύουσας, τα Brown Acropol, Villa Brown Ermou και PLAY Theatrou αποτελούν ιδανικές επιλογές διαμονής. Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, τα τρία ξενοδοχεία προσφέρουν διαφορετικές προτάσεις φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, αποτελώντας την ιδανική αφετηρία για να ανακαλύψει κανείς την πόλη, από το shopping και τη γαστρονομία μέχρι την τέχνη, τον πολιτισμό και τη νυχτερινή ζωή. Η προσφορά ισχύει για διαμονές από 19 Νοεμβρίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για εκείνους που ονειρεύονται ήδη την επόμενη καλοκαιρινή τους απόδραση, τα Brown Beach Evia Island Resort, Brown Beach Chalkida και PLAY Paros προσφέρουν την ευκαιρία να οργανώσουν από τώρα τις διακοπές τους. Παραθαλάσσια τοπία, πισίνες, στιγμές χαλάρωσης και σύγχρονη αισθητική συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για διακοπές με φίλους, οικογένεια ή το αγαπημένο σας πρόσωπο. Η προσφορά ισχύει για διαμονές από την έναρξη λειτουργίας των ξενοδοχείων για τη νέα σεζόν έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Επιπλέον, όσοι πραγματοποιήσουν την κράτησή τους απευθείας μέσω της Brown Hotels απολαμβάνουν δωρεάν late check-out, βάσει διαθεσιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε το https://gr.brownhotels.com/black-friday-greece

