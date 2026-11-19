Η GearUp ανακοινώνει τη δυναμική της συμμετοχή στην κορυφαία έκθεση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, Xenia 2026, για 7η συνεχή χρονιά.

Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026, η ομάδα της GearUp θα βρίσκεται στο Hall 3, Stand B29–C27, υποδεχόμενη όλους τους επισκέπτες για να παρουσιάσει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις εξοπλισμού και wellness.

Με πολυετή εμπειρία και αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία παγκόσμια brands, η GearUp εστιάζει στη δημιουργία χώρων fitness που αναβαθμίζουν τα guest reviews, ενισχύουν τα έσοδα και εναρμονίζονται απόλυτα με την ταυτότητα κάθε σύγχρονου καταλύματος. Στο περίπτερο της εταιρείας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά προηγμένα συστήματα ενδυνάμωσης, καινοτόμο εξοπλισμό cardio και λύσεις χωροταξικού σχεδιασμού 360°.

Η GearUp προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες, συνεργάτες και επισκέπτες να δώσουν το “παρών” στο περίπτερό της, να συζητήσουν από κοντά νέες συνεργασίες και να εξερευνήσουν πώς η τεχνολογία και το design μπορούν να μετατρέψουν την ευεξία σε βασικό χαρακτηριστικό 5 αστέρων.

Ημερομηνίες: 21 – 23 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Metropolitan Expo, Αθήνα

Stand: Hall 3 | Booth B29–C27