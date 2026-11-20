Η 11η ετήσια έκδοση των Ταξιδιωτικών Προβλέψεων της Booking.com δείχνει ότι το 2027 οι ταξιδιώτες θα ξεφύγουν από τα συνηθισμένα, επιλέγοντας εμπειρίες με βάση τη διάθεση, το budget και την ανάγκη για κάτι διαφορετικό.

Για χρόνια, τα ταξίδια ακολουθούσαν μια γνώριμη συνταγή. Επιλέγεις προορισμό. Ετοιμάζεις βαλίτσα. Ακολουθείς το πρόγραμμα. Το 2027, αυτή η συνταγή αλλάζει. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν ταξίδια που έχουν στόχο να εκπλήξουν τους φίλους τους, κάνουν κρατήσεις με βάση τη διάθεσή τους και επιλέγουν τους συνταξιδιώτες τους ανάλογα με το budget. Το στοιχείο που θα χαρακτηρίσει τα ταξίδια τη χρονιά που έρχεται είναι η έκπληξη, πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσε να προβλέψει ακόμη και ένας αλγόριθμος.

Για 11η χρονιά, οι Ταξιδιωτικές Προβλέψεις της Booking.com αξιοποιούν στοιχεία από έρευνα καταναλωτών και ευρύτερα ταξιδιωτικά δεδομένα, προκειμένου να αναδείξουν τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τα κίνητρα που αναμένεται να διαμορφώσουν τα ταξίδια τη χρονιά που έρχεται. Φέτος, η Booking.com συμπληρώνει 30 χρόνια καινοτομίας στον ταξιδιωτικό κλάδο, παραμένοντας πιστή στην αποστολή της να διευκολύνει όλους να γνωρίσουν τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποίησε και τη γνώση και εμπειρία των ίδιων των εργαζομένων της, οι οποίοι διαθέτουν βαθιά εξειδίκευση στους τομείς των ταξιδιών και της τεχνολογίας.

Με βάση στοιχεία από περισσότερους από 28.000 ταξιδιώτες σε 32 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 503 ερωτηθέντων από την Ελλάδα, καθώς και τις απόψεις εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν και κάνουν κρατήσεις για ταξίδια, η Booking.com ανέδειξε 9 βασικές προβλέψεις που αναμένεται να χαρακτηρίσουν το 2027.

1. Plot Twist Trips: Διακοπές έξω από τα συνηθισμένα

Η πρώτη τάση αφορά την επιθυμία των Ελλήνων ταξιδιωτών να ξεφύγουν από τις καθιερωμένες επιλογές τους και να δοκιμάσουν εμπειρίες που δεν θα περίμεναν ούτε οι ίδιοι από τον εαυτό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των Ελλήνων ταξιδιωτών ενδιαφέρεται να επιλέξει διακοπές ειδικά για να κάνει κάτι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα και τις συνήθειές του.

Η αντίδραση των άλλων αποτελεί επίσης μέρος της εμπειρίας, καθώς το 25% δηλώνει ότι θέλει ενεργά να εκπλήξει φίλους και συγγενείς με τις ταξιδιωτικές του επιλογές.

Πρόκειται για ταξίδια που ανατρέπουν τα συνηθισμένα, ξεφεύγουν από όσα οι άλλοι θεωρούν δεδομένα και αφήνουν χώρο για μια πραγματική έκπληξη.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες ταξιδιώτες 32% έχει διαγράψει ή αποφύγει να δημοσιεύσει περιεχόμενο από διακοπές επειδή το ταξίδι τού φάνηκε υπερβολικά προβλέψιμο ή συνηθισμένο.

Το 2027, η αναζήτηση εμπειριών που ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για τους ταξιδιώτες, με τις διακοπές να γίνονται μια ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό και να εκπλήξουν τόσο τους άλλους όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό.

2. Social Currency: Τα χρήματα καθορίζουν και τους συνταξιδιώτες

Το budget ενός ταξιδιού δεν επηρεάζει πλέον μόνο την επιλογή προορισμού, αλλά και το ποιοι τελικά θα συμμετέχουν σε αυτό. Το 2027, οι οικονομικές συνήθειες και οι διαφορετικές προσδοκίες γύρω από τα χρήματα φαίνεται να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής παρέας.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες ταξιδιώτες 48% δηλώνουν ότι έχουν επανεξετάσει ποιον θα προσκαλέσουν σε ένα ταξίδι λόγω διαφορών στις συνήθειες δαπανών, ενώ το 49% έχει βιώσει εντάσεις ή διαφωνίες κατά τη διάρκεια διακοπών εξαιτίας διαφορετικών προσδοκιών σχετικά με τα χρήματα.

Για το 38% των Ελλήνων ταξιδιωτών, η απόφαση ήταν ακόμη πιο δραστική, καθώς παραδέχονται ότι έχουν αποκλείσει εντελώς κάποιο άτομο από μια ταξιδιωτική παρέα. Η τάση επεκτείνεται και στις οικογένειες, με το 56% των Ελλήνων γονέων να δηλώνει ότι θα ήθελε να ταξιδέψει χωρίς τα παιδιά του, ώστε να μπορεί να διαθέσει περισσότερα χρήματα για τον εαυτό του.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει το budget όχι μόνο στο πού θα ταξιδέψει κάποιος, αλλά και στο ποιοι τελικά θα τον συνοδεύσουν.

3. Vibe Check(In): Επιλογή προορισμού με βάση τη διάθεση

Το 2027, η επιλογή ενός ταξιδιωτικού προορισμού φαίνεται να εξαρτάται όλο και περισσότερο από το πώς θέλουν να νιώσουν οι ταξιδιώτες και λιγότερο από το ίδιο το μέρος που θα επισκεφθούν.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 88% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα επέλεγε έναν προορισμό διακοπών κυρίως με βάση το συναίσθημα ή τη διάθεση που θέλει να βιώσει, ενώ το 76% θα χρησιμοποιούσε ένα εργαλείο αναζήτησης που προτείνει προορισμούς ανάλογα με τη συναισθηματική του κατάσταση.

Η τάση είναι ακόμη πιο έντονη στη Gen Z. Το 66% των ταξιδιωτών της Gen Z στην Ελλάδα θα ήταν διατεθειμένο να μοιραστεί δεδομένα από wearables, στοιχεία από το κινητό του ή πληροφορίες σχετικά με τη διάθεσή του με έναν ταξιδιωτικό πάροχο, προκειμένου να λάβει πιο εξατομικευμένες προτάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στους Έλληνες boomers διαμορφώνεται στο 45%.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εξατομίκευση των ταξιδιών εξελίσσεται, με τη συναισθηματική κατάσταση του ταξιδιώτη να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο τόσο στην αναζήτηση όσο και στην επιλογή του επόμενου προορισμού.

4. The All-Exclusive: Τέλος στα πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα;

Η τέταρτη τάση αφορά την επανεξέταση του παραδοσιακού μοντέλου all-inclusive, καθώς οι αλλαγές στην υγεία, τη διατροφή και τον τρόπο ζωής επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες σχεδιάζουν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι τουλάχιστον μία αλλαγή που σχετίζεται με την υγεία, το σώμα ή τον τρόπο ζωής του έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια την επιλογή προορισμού ή δραστηριοτήτων στις διακοπές.

Παράλληλα, οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν ολοένα μικρότερη διάθεση να πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν. Το 67% θα προτιμούσε ένα πακέτο διακοπών που να του επιτρέπει να αφαιρεί παροχές που δεν θεωρεί απαραίτητες.

Την ίδια στιγμή, το 55% δηλώνει ότι οι διατροφικές του συνήθειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή καταλύματος ή ακόμη και προορισμού, δείχνοντας ότι οι ταξιδιωτικές επιλογές προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στον τρόπο ζωής του κάθε ταξιδιώτη.

Η τάση αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο ευέλικτα και εξατομικευμένα πακέτα φιλοξενίας, στα οποία οι ταξιδιώτες επιλέγουν και πληρώνουν για υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

5. Trip to the Beyond: Αυξάνεται το ενδιαφέρον για παραφυσικές εμπειρίες

Μια πιο ασυνήθιστη μορφή θεματικού τουρισμού φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές διακοπές αναψυχής και συνδέονται με το μυστήριο, το παραφυσικό και υπαρξιακά ερωτήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 64% των Ελλήνων ταξιδιωτών ενδιαφέρεται για εμπειρίες που σχετίζονται με παραφυσικά φαινόμενα, ιστορίες στοιχειωμένων τόπων και ανεξήγητα γεγονότα.

Παράλληλα, το 40% δηλώνει ότι θα αναζητούσε μια εμπειρία με την ελπίδα να επικοινωνήσει με κάποιον από την «άλλη πλευρά», ενώ το 44% ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που εξερευνούν ζητήματα γύρω από τη μεταθανάτια ζωή, τον θάνατο ή την πνευματικότητα.

Μακριά από τον ρυθμό της καθημερινότητας, τα ταξίδια μπορούν να δημιουργήσουν τον χώρο για σκέψη, μνήμη και προσωπικό αναστοχασμό, προσφέροντας για ορισμένους ακόμη και την αίσθηση μεγαλύτερης εγγύτητας με ανθρώπους που έχουν χάσει.

Η τάση αυτή αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πιο σκοτεινές και μυστηριώδεις ταξιδιωτικές εμπειρίες, που διευρύνουν την έννοια του ταξιδιού πέρα από την κλασική αναψυχή.

6. PTO: Powered by AI – Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τη δουλειά στις διακοπές

Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αλλάζει και τη σχέση ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να αποσυνδέονται περισσότερο όσο βρίσκονται σε διακοπές.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 60% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει λιγότερο την τελευταία ημέρα των διακοπών του επειδή σκέφτεται την επιστροφή στη δουλειά, ενώ το 26% παίρνει μαζί του ακόμη και το laptop του, προκειμένου να παραμένει ενήμερο για τα επαγγελματικά του email.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 57% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει έναν AI βοηθό που θα αναλάμβανε μέρος των επαγγελματικών του υποχρεώσεων όσο βρίσκεται σε διακοπές. Παράλληλα, το 27% θα αισθανόταν άνετα να επιτρέψει στην τεχνητή νοημοσύνη να διαχειρίζεται τα email και διοικητικές εργασίες κατά την απουσία του.

Για το 32%, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη ένα πλεονέκτημα: να το ενημερώνει για όσα έχασε όσο έλειπε, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παρατείνει τις διακοπές του κατά μία επιπλέον ημέρα.

Η τάση δείχνει ότι το AI μπορεί να λειτουργήσει ως ένας νέος «ψηφιακός συνεργάτης» κατά τη διάρκεια των διακοπών, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να αποσυνδέονται περισσότερο και να επιστρέφουν στην εργασία τους πιο ομαλά.

7. Hotel in the Sky: Η εμπειρία ευεξίας ξεκινά από την πτήση

Η έβδομη τάση αφορά την αυξανόμενη σημασία της άνεσης και της ευεξίας ήδη από τη διάρκεια της πτήσης, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία πριν ακόμη φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των Ελλήνων ταξιδιωτών δηλώνει ότι θα πραγματοποιούσε ένα πολύ μακρινό ταξίδι, εφόσον γνώριζε ότι θα έφτανε στον προορισμό του ξεκούραστο και ανανεωμένο.

Ανάμεσα στις παροχές που θα ήθελαν να έχουν κατά τη διάρκεια της πτήσης, το 37% αναφέρει ειδικά διαμορφωμένα μενού φαγητού και ποτών ή καθοδήγηση σχετικά με την κατανάλωση καφεΐνης, με στόχο τη βελτίωση του ύπνου.

Παράλληλα, το 28% ενδιαφέρεται για ειδικό φωτισμό που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων του jet lag, ενώ το 19% θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του skincare kits κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιπλέον, περισσότεροι από ένας στους πέντε Έλληνες ταξιδιώτες (22%) θα επέλεγαν ακόμη και μια ειδικά διαμορφωμένη ήσυχη ζώνη στην καμπίνα χωρίς την παρουσία παιδιών.

Η τάση δείχνει ότι η εμπειρία του ταξιδιού ξεκινά πλέον πολύ πριν από την άφιξη στον προορισμό, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν περισσότερη άνεση, ξεκούραση και ευεξία και κατά τη διάρκεια της πτήσης.

8. Sweat Synergy: Αθλητικός τουρισμός και νέες φιλίες

Η όγδοη τάση συνδέει τα solo ταξίδια με τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και τη δημιουργία ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 62% των Ελλήνων ταξιδιωτών που έχουν ταξιδέψει μόνοι δηλώνει ότι μια κοινή δραστηριότητα ή αθλητική πρόκληση οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας σχέσης ή φιλίας.

Παράλληλα, το 56% των Ελλήνων ταξιδιωτών θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, σε μια κοινότητα ατόμων με παρόμοια αθλητικά ενδιαφέροντα ή τρόπο ζωής.

Την ίδια στιγμή, το 60% των Ελλήνων solo travellers που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν σε ένα fitness ή αθλητικό event αναζητούν κάτι περισσότερο από την ίδια τη διοργάνωση: την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες και φιλίες με διάρκεια.

Η τάση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικές εμπειρίες μπορούν να λειτουργήσουν ως σημείο σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων, μετατρέποντας ένα ατομικό ταξίδι σε μια πιο κοινωνική εμπειρία.

9. Trailside Therapy: Οι διακοπές ως ευκαιρία για ουσιαστική επικοινωνία

Η ένατη τάση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι διακοπές μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρία για πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ζευγαριών, πέρα από τις παραδοσιακές ρομαντικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισοί Έλληνες ταξιδιώτες (45%) θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι με στόχο να αντιμετωπίσουν ή να επιλύσουν διαφωνίες και συγκρούσεις στη σχέση τους.

Παράλληλα, το 86% δηλώνει ότι τουλάχιστον μία δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών το βοηθά να κάνει πιο ειλικρινείς ή δύσκολες συζητήσεις.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που θεωρούνται πιο αποτελεσματικές για αυτόν τον σκοπό βρίσκεται το περπάτημα ή η πεζοπορία μαζί, επιλογή που συγκεντρώνει ποσοστό 40% μεταξύ των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Η τάση δείχνει ότι οι διακοπές μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για ουσιαστικότερη επικοινωνία, με κοινές δραστηριότητες και χρόνο μακριά από την καθημερινότητα να δημιουργούν περισσότερο χώρο για ανοιχτές συζητήσεις.

Ο Alessandro Callari, Regional Manager για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Νότια Μεσόγειο στην Booking.com, δήλωσε: «Τα ταξίδια δεν αφορούν πλέον τόσο την τήρηση μιας συγκεκριμένης συνταγής, όσο την έκφραση της προσωπικότητας και των επιθυμιών κάθε ταξιδιώτη. Οι άνθρωποι επαναπροσδιορίζουν το πώς, το γιατί και με ποιον ταξιδεύουν, ενώ η τεχνολογία τούς προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση στις επιλογές τους. Στην Booking.com, διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον των ταξιδιών, συνδυάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη με ακόμη πιο εξελιγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, ώστε κάθε στάδιο της ταξιδιωτικής εμπειρίας να προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες, τις προθέσεις και τα συναισθήματα κάθε ταξιδιώτη, διευκολύνοντας όλους να γνωρίσουν τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο».

Μεθοδολογία

Η έρευνα Travel Predictions 2027 πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Booking.com και βασίστηκε σε δείγμα ενηλίκων που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026, με τη συμμετοχή συνολικά 28.230 ερωτηθέντων από 32 χώρες και περιοχές. Το περιθώριο σφάλματος για το παγκόσμιο δείγμα ανέρχεται σε ±0,6%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 503 ερωτηθέντες από την Ελλάδα, και τα ευρήματα που αφορούν ειδικά την ελληνική αγορά στο παρόν Δελτίο Τύπου βασίζονται σε αυτό το δείγμα.

Στις αγορές που συμμετείχαν στην έρευνα περιλαμβάνονται η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Κροατία, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και το Βιετνάμ.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της Booking.com μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των ταξιδιωτών και τα νέα ταξιδιωτικά trends, μέσα από έρευνες και focus groups που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των θεματικών περιοχών και της καταναλωτικής έρευνας.

