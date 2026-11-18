Με κορυφαία διεθνή brands, σημαντικές προσωπικότητες του bartending και ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, η Pernod Ricard Hellas ανέδειξε τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία που διαμορφώνουν τη σύγχρονη bar σκηνή, αναδεικνύοντας παράλληλα τον δυναμισμό και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου.

Για μία ακόμη χρονιά η Pernod Ricard Hellas συμμετείχε δυναμικά στο Athens Bar Show 2026, συνδυάζοντας κορυφαία διεθνή brands, πρωτότυπες εμπειρίες και διακεκριμένες προσωπικότητες της παγκόσμιας σκηνής του bartending. Με επίκεντρο το «Back of House» powered by SIP, το νέο διεθνές concept του Ομίλου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο πίσω από το μπαρ, μέσα από ένα πρωτότυπο περίπτερο και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

SIP – Share. Inspire. Pioneer.: Μια παγκόσμια πλατφόρμα για την κοινότητα του bartending

Το SIP – Share. Inspire. Pioneer., αποτελεί την παγκόσμια πλατφόρμα Trade Advocacy της Pernod Ricard, που συγκεντρώνει κάτω από μια κοινή ομπρέλα τις πρωτοβουλίες, τα brands και την τεχνογνωσία του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς κοινότητας των bartenders. Μέσα από ένα κοινό πλαίσιο δράσεων, δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης και δικτύωσης, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση της εταιρείας με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Με τέσσερις βασικούς πυλώνες — Education, Competition, Experiences και Community — το SIP περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένα workshops, διεθνείς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Στο Athens Bar Show 2026, η φιλοσοφία της πλατφόρμας εκφράστηκε μέσα από το «Back of House», με τους ανθρώπους του bartending να βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπειρίας.

“Back of House”: Μια διαφορετική ματιά στον κόσμο του μπαρ

Έχοντας ήδη παρουσιαστεί στο Bar Convent Berlin 2026, το «Back of House» ήρθε στην Αθήνα με μια πρωτότυπη προσέγγιση, εμπνευσμένη από την καθημερινότητα των bartenders. Το περίπτερο της Pernod Ricard Hellas αναπαράστησε τους χώρους πίσω από το κεντρικό μπαρ, εκεί όπου το προσωπικό προετοιμάζει τη βάρδιά του, οργανώνει τη δουλειά του, ξεκουράζεται και ανταλλάσσει ιδέες, με κάθε χώρο να φιλοξενεί ένα διαφορετικό brand.

Το Lillet είχε τη δική του θέση σε μια terrace προσωπικού, με επίκεντρο το Lillet Spritz, ενώ η νέα Absolut TABASCO®, παρουσίασε τον εκρηκτικό χαρακτήρα της σε έναν χώρο εμπνευσμένο από το bartender station. Παράλληλα, το Skrewball Peanut Butter Whiskey έδωσε μια ανατρεπτική διάσταση στο staff office, εκεί όπου συνήθως οργανώνονται οι βάρδιες και οι καθημερινές εργασίες.

Στους υπόλοιπους χώρους το Beefeater 0.0% βρήκε τη θέση του στα lockers του προσωπικού, το Havana Club 7 Años παρουσίασε την ανανεωμένη φιάλη του σε έναν χώρο χαλάρωσης και η Altos Tequila συνδέθηκε με τον χώρο δημιουργίας και δοκιμής νέων συνταγών cocktails, ενώ παράλληλα, μια ξεχωριστή παρουσία στο Tomas Estes Agave Area της έκθεσης είχε και η εμβληματική ultra-premium Código 1530 Tequila.

Σημείο συνάντησης των επισκεπτών αποτέλεσε το Communal Table του SIP, όπου πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές δράσεις και παρουσιάσεις, όπως το Café Lillet, οι γευστικές δοκιμές του Havana Club 7 Años, το «Drop It Like It's Hot» με την Absolut TABASCO® και το «Nutty Olympics» με το Skrewball.

Η διεθνής σκηνή του bartending συναντήθηκε στην Αθήνα

Το πρόγραμμα της Pernod Ricard Hellas επεκτάθηκε πέρα από το εκθεσιακό περίπτερο, με workshops και συζητήσεις με καταξιωμένους επαγγελματίες του bartending, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του κλάδου.

Μεταξύ άλλων, οι Julio Bermejo και Dre Masso συμμετείχαν σε συζήτηση για τον ρόλο των bartenders στην εξέλιξη της κατηγορίας της tequila, ενώ ο Danil Nevsky παρουσίασε ένα εξειδικευμένο workshop για τη δημιουργία cocktail menus. Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο Steve Yeng, ιδρυτής του Skrewball, ο οποίος μοιράστηκε την ιστορία δημιουργίας και διεθνούς ανάπτυξης του brand.

Παράλληλα, μια σειρά εκδηλώσεων και guest shifts σε γνωστά μπαρ της Αθήνας έφερε κοντά Έλληνες και ξένους επαγγελματίες. Ανάμεσά τους, το Three Dots and a Dash από το Σικάγο και το FOCO από τη Βαρκελώνη φιλοξενήθηκαν στο μοναδικό Jameson Shelter, ενώ επιλεγμένες συνεργασίες έφεραν στην ελληνική πρωτεύουσα bartenders από το Λονδίνο, τη Λισαβόνα και άλλες διεθνείς αγορές.

Η υπεύθυνη κατανάλωση ως σταθερή προτεραιότητα

Η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ αποτέλεσε επίσης μέρος της φετινής παρουσίας της Pernod Ricard Hellas, ενσωματωμένη με διακριτικό τρόπο στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Τα μηνύματα της διεθνούς πρωτοβουλίας Drink More Water και της local καμπάνιας Drink Once, Think Twice, με κεντρικό μήνυμα «Η φάση είναι να θυμάσαι τη φάση», εντάχθηκαν στην οπτική ταυτότητα του περιπτέρου, αναδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευση της Pernod Ricard Hellas για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και διασκέδασης, συνδέοντας τη διεθνή στρατηγική του Ομίλου με δράσεις και μηνύματα προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.

Το Drink More Water, που ενθαρρύνει την κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της διασκέδασης και η τοπική καμπάνια Drink Once, Think Twice, με κεντρικό μήνυμα «Η φάση είναι να θυμάσαι τη φάση», απευθύνεται στη νέα γενιά και προωθεί τη συνειδητή και υπεύθυνη στάση απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ, εντάχθηκαν στην οπτική ταυτότητα του περιπτέρου, μεταφέροντας το μήνυμα του να διασκεδάζει ο καθένας με μέτρο, επίγνωση και προσωπική ευθύνη.

Με τη φετινή της συμμετοχή στο Athens Bar Show, η Pernod Ricard Hellas επιβεβαίωσε τον ενεργό της ρόλο στην ελληνική σκηνή του bartending, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο, την τεχνογνωσία και το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου για να φέρει κοντά επαγγελματίες, ιδέες και νέες τάσεις. Μια προσέγγιση που αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να συμβάλλει στην εξέλιξη του κλάδου, με έμφαση στη γνώση, τη συνεργασία και την υπευθυνότητα.