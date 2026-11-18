Ο Bruce Dickinson παρουσιάζει το πρώτο single από το νέο άλμπουμ «PsychoGod», πριν από το Release Athens 2027.

Ο Bruce Dickinson μόλις έδωσε στη δημοσιότητα το “Speaking In Tongues”, το πρώτο single από το PsychoGod, το επερχόμενο όγδοο solo άλμπουμ του, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου. Λίγους μήνες αργότερα θα παρουσιάσει το νέο του υλικό στο Release Athens 2027, και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 1 Ιουλίου στο Markopoulo Complex.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το video clip που συνοδεύει το νέο τραγούδι καταπιάνεται με το ζήτημα της αλήθειας και της επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο τραγουδιστής των Iron Maiden μίλησε για έναν κόσμο όπου όλοι έχουν κάτι να πουν, αλλά ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να ακούσουν ή να μιλήσουν με ειλικρίνεια. Σχολίασε, μάλιστα, τον ρόλο των bloggers, των influencers και των πολιτικών στη διαμόρφωση αυτής της αδιάκοπης ροής δημόσιου λόγου, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το περιεχόμενο του video ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμη και από την Καθολική Εκκλησία. Το video, που γυρίστηκε στην έρημο της Νεβάδα και σε φυλακή του Λος Άντζελες, συνσκηνοθέτησαν ο ίδιος και ο Leo Liberti.



Ο νέος δίσκος θα διαδεχθεί το The Mandrake Project¸ την πιο επιτυχημένη σόλο κυκλοφορία της καριέρας του μέχρι σήμερα, η οποία έφτασε στο Νο. 3 των βρετανικών charts, κατακτώντας παράλληλα την κορυφή στη Γερμανία και τη Σουηδία.



Για τη δημιουργία του, ο Dickinson συνεργάστηκε με μια ομάδα μουσικών που τον συνόδευσαν και στην προηγούμενη solo περιοδεία του: τους κιθαρίστες Chris Declercq και Philip Näslund, την μπασίστρια Tanya O’Callaghan, τον Mistheria στα πλήκτρα και τον Dave Moreno στα drums. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ο Andreas Kisser και ο Derrick Green των Sepultura, καθώς και ο Devin Townsend. Την παραγωγή και τη μίξη ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy Brendan Duffey.



Το 2027, ο Bruce Dickinson θα επιστρέψει και στη σκηνή με την περιοδεία PsychoGod. Στο πλαίσιό της, θα εμφανιστεί στο Release Athens, την Πέμπτη 1 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex.

Για όλες τις πληροφορίες (νέα, ανακοινώσεις, προσφορές κτλ.): www.releaseathens.gr

