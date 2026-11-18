Στο όρος Πάστρα ξεσπά μεγάλη ιδιοκτησιακή διαμάχη, μεταξύ κατοίκων και εκκλησίας. Καταγγελίες που φέρνουν στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα. Ρεπορτάζ του Reader.gr.

Μια μεγάλη ιδιοκτησιακή αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο όρος Πάστρα στη Δυτική Αττική, με επίκεντρο διεκδικήσεις εκτάσεων δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων από τη Μονή Προφήτη Ηλία και αμφισβητήσεις αγροτικών περιουσιών στις Ερυθρές.

Οι κάτοικοι της περιοχής και η Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση του όρους Πάστρα εξαπολύουν σοβαρές καταγγελίες κατά του ηγουμένου της Μονής, τον οποίο κατηγορούν ότι επιχειρεί να βάλει χέρι σε γη που εδώ και δεκαετίες καλλιεργούν άλλοι άνθρωποι, διεκδικώντας εκτάσεις που δεν αποτελούν απλώς αριθμούς σε ένα κτηματολογικό διάγραμμα, αλλά περιουσίες και πηγή βιοπορισμού οικογενειών.

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