Από τα απόβλητα, στη νέα αξία: Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»

Τι συμβαίνει στα υλικά όταν ένα κατασκευαστικό έργο ολοκληρώνεται; Για τους περισσότερους, εκεί βρίσκεται το τέλος της διαδρομής τους. Για την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, όμως, είναι μόνο η αρχή.

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) μπορούν, μέσα από την κατάλληλη εναλλακτική διαχείριση, να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως υπολείμματα μιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, και να επιστρέψουν στον παραγωγικό κύκλο ως αξιοποιήσιμοι πόροι και δευτερογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη για νέες πρώτες ύλες, η κατανάλωση φυσικών πόρων και οι εκπομπές CO2, ενώ ενισχύεται ένα πιο αποτελεσματικό κυκλικό μοντέλο.

Σε αυτό το πεδίο δραστηριοποιείται δυναμικά η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που συνδυάζει το μέγεθος και το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο άνω των 100 συνεργαζόμενων μονάδων, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε τα ΑΕΚΚ να διαχειρίζονται με οργανωμένο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Είναι ενδεικτικό ότι, μέσα σε 5 χρόνια η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έχει ήδη διαχειριστεί με επιτυχία πάνω από 7 εκατομμύρια τόνους ΑΕΚΚ, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κατασκευών.

Πίσω, όμως, από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή διαχείριση των αποβλήτων. Για να αποκτήσουν τα υλικά μια δεύτερη ζωή και να επιστρέψουν στον παραγωγικό κύκλο, χρειάζεται μια ολόκληρη αλυσίδα συντονισμένων ενεργειών. Από τη συλλογή και τη μεταφορά μέχρι την επεξεργασία, την ανάκτηση και την αξιοποίηση, κάθε στάδιο χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, τεχνογνωσία και συντονισμό. Όλα πρέπει να λειτουργούν ως μέρη του ίδιου ολοκληρωμένου συστήματος, ώστε το υλικό να μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά για την παραγωγή νέων πιστοποιημένων υλικών.

Και αυτήν ακριβώς τη σύνθετη διαδικασία παρουσιάζει με έναν απρόσμενο και δημιουργικό τρόπο η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO:

«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι».

Όχι επειδή η διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι εύκολη, αλλά επειδή, όταν υπάρχει η γνώση, η οργάνωση και το κατάλληλο σύστημα (γιατί κάθε παιχνίδι θέλει σύστημα), κάθε στάδιο μπορεί να συνδέεται με το επόμενο όπως τα κομμάτια ενός παιχνιδιού. Κάθε κίνηση έχει τη θέση της, κάθε υλικό τη δική του συγκεκριμένη διαδρομή και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Αυτή η «γλώσσα του παιχνιδιού» μεταφέρεται και στα εικαστικά της καμπάνιας, όπου υλικά που παραπέμπουν στον κόσμο των κατασκευών αποκτούν τη μορφή παιχνιδιών και νέων συνθέσεων. Ένας απλός και άμεσος τρόπος να αποτυπωθεί μια βασική ιδέα: ότι κάτι που μοιάζει να έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σκοπό μπορεί να μετατραπεί σε αφετηρία για κάτι νέο.

Μια προσέγγιση που εντάσσεται απόλυτα στο ευρύτερο όραμα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπου η αξιοποίηση των υλικών και η επιστροφή τους στην παραγωγή συμβάλλουν σε έναν κύκλο που συνεχίζεται.

Γιατί, τελικά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η διαχείριση των αποβλήτων. Είναι να κλείνει ο κύκλος στην πράξη. Και όταν πίσω από αυτόν βρίσκονται η τεχνογνωσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, η εμπειρία και εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, τότε ναι: τα μπάζα μπορούν να είναι πραγματικά παιχνιδάκι.