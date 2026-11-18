Το «Loyalty» είναι το ντεμπούτο άλμπουμ των Stab The Prince και κυκλοφορεί ψηφιακά και σε βινύλιο, το οποίο περιέχει και ένα bonus track, στις 20 Νοεμβρίου από την Inner Ear.

Οι «αταίριαστες» μουσικές αναφορές θα δώσουν το στίγμα αυτής της εισαγωγής και την πρόθεση του καλλιτεχνικού συνόλου που παρουσιάζουμε μέσα από τη δουλειά του. Θα αναφέρουμε, δηλαδή, κάτι που φαινομενικά δεν συνάδει με τον λόγο και το ύφος αυτού του εγχειρήματος. Παρ’ όλα αυτά, παίρνοντας την απαραίτητη απόσταση και καθώς εισερχόμαστε στην επικράτεια του απίθανου, θα δείξουμε ότι τίποτα δεν είναι ασύμβατο και τίποτα δεν πάει χαμένο. Μια ραπ θύμηση θα γίνει η «γέφυρα» για να δούμε και να πούμε δυνατά το όνομα και το έργο της νέας μπάντας που μας βρήκε μέσα από την Inner Ear (σ.σ να ναι καλά η Χριστιάννα).

Λοιπόν, διαβάστε και ακούστε το εξής: …τα σέα και τα μέα τα ξέρετε και σεις/κορίτσια δεν συστήθηκα, Μηδενιστής. Και ναι, αυτή η φράση/στίχος από κομμάτι των ΖΝ [Όταν παίζουν γκαφρα] συνδέεται με τους Stab The Prince και το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Loyalty». Η φάση είναι αυτή: τα δικά σας και τα δικά μας, οι στίχοι και οι ήχοι μας/σας έρχονται σε ένα πρώτο σύνολο ολοκληρωμένο και δίνουν τις συστάσεις για ένα γκρουπ που έχει πράγματα να πει και να δώσει στην ελληνική μουσική σκηνή. Κι αν ο πρίγκιπας πεθαίνει, ζωντανός-νεκρός, η αφοσίωση, loyalty, μένει!

Η αίσθηση της φυγής

Όταν ακούς κάτι για πρώτη φορά, ψάχνεις μια γωνία να πιαστείς, να σταματήσεις, να νιώσεις, να αισθανθείς. Θες να εντοπίζεις αυτό που θα σε γραπώσει και θα σε κάνει να το προσέξεις. Στην περίπτωση των Stab The Prince και του πρώτου τους άλμπουμ δεν είναι η αγγλόφωνη αφήγηση και το ύφος βρετανικής μπάντας του σήμερα. Είναι ο τρόπος που παράγεται ο ήχος, κυρίως από τις κιθάρες. Ακούς και νιώθεις την ταχύτητα (όχι βιασύνη) στο παίξιμο, αντιλαμβάνεσαι έναν ρυθμό ζωηρό που σίγουρα θα σου φτιάξει τη διάθεση και οι αλλαγές στην ένταση των φωνητικών-κιθαριστικών γραμμών είναι αυτές που κρατάνε την ισορροπία μεταξύ σκληρού ροκ και αέρινης ποπ.

Οι Stab The Prince καταφέρνουν να δημιουργήσουν την αίσθηση της φυγής, όπου κι αν είσαι. Είτε ταξιδεύεις είτε είσαι στο δωμάτιο σου και σκέφτεσαι αυτά που θα συναντήσεις στον δρόμο σου, η μουσική τους έχει έναν ποικιλόμορφο βηματισμό που σε παρασύρει στην πορεία του. Και ενώ το αγγλόφωνο πεδίο μπορεί εύκολα να σε αφομοιώσει και να σε κάνει αόρατο, εδώ υπάρχει η προσπάθεια της διάκρισης και ακούγεται καθαρά από τις μουσικές-ηχητικές διακυμάνσεις. Το «Loyalty» αποτελείται από οκτώ κομμάτι και εμείς θα ξεχωρίσουμε τα «Gone By Midnight», «Loyalty», «Copenhagen».

Ένα alternative indie rock ντεμπούτο

Κι αν θέλετε περισσότερα, σας αντιγράφουμε το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας). Με το Loyalty, οι Stab The Prince συστήνονται επίσημα μέσω της Inner Ear, καταθέτοντας ένα alternative indie rock ντεμπούτο, που ισορροπεί με άνεση ανάμεσα στην εναλλακτική κιθαριστική ενέργεια, την dark ατμόσφαιρα και τις pop μελωδικές γραμμές. Ο ήχος τους προκύπτει μέσα από τη συλλογική ενορχήστρωση της μπάντας, που χτίζεται κυρίως γύρω από τις μελωδίες και τα μουσικά θέματα του Χρυσόστομου Κοκοβιάδη. Το αποτέλεσμα είναι ένα κράμα που αντλεί στοιχεία και επιρροές από ένα ευρύ μουσικό φάσμα της σύγχρονης ροκ σκηνής, συνδυάζοντας εκρηκτικά κιθαριστικά riffs και εθιστικές μελωδικές γραμμές.



Στιχουργικά, το Loyalty κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό: οι εσωτερικές συγκρούσεις και η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων διασταυρώνονται με τις κοινωνικές εντάσεις και την αβεβαιότητα του σήμερα, δίνοντας τον πρώτο λόγο στο μινόρε, εκεί όπου η βαθιά λύπη γίνεται η πιο ισχυρή συναισθηματική κινητήριος δύναμη.

Ποιοι είναι οι Stab The Prince

Οι Stab The Prince είναι μια alternative/indie rock μπάντα με έδρα την Αθήνα. Σχηματίστηκαν το 2024 και αποτελούνται από τους Άρη Παπαϊωαννίδη (φωνητικά & κιθάρα), Χρυσόστομο Κοκοβιάδη (κιθάρα), Δημήτρη Κοκοβιάδη (μπάσο), Γιώργο Παγώνη (τύμπανα) και Βαγγέλη Πολίτη (πλήκτρα).

Ο ήχος τους συνδυάζει συμπαγή κιθαριστικά riff, εθιστικά hooks και μια σκοτεινή, συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Το «Loyalty» είναι το ντεμπούτο άλμπουμ τους, σηματοδοτώντας την αρχή της συνεργασίας τους με την Inner Ear Records.

*Το άλμπουμ μπορείτε να το ακούσετε από την Παρασκευή στο ακόλουθο link: https://orcd.co/stabtheprince_loyalty

