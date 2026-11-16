Η Miele παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά επαγωγικών εστιών KM 8000 και το επαναστατικό έξυπνο σύστημα μαγειρέματος M Sense, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή άνεσης, ακρίβειας και ευελιξίας στην κουζίνα.

«Τίποτα δεν καίγεται, τίποτα δεν ξεχειλίζει»: Με αυτό το μήνυμα, η Miele υποδέχθηκε εκλεκτούς καλεσμένους στο Miele Experience Center στο Μαρούσι, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας μέσα από δύο ξεχωριστές βραδιές που συνδύασαν τη γαστρονομία, την καινοτομία και τη φιλοξενία.

Σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε την τεχνολογική καινοτομία με την υψηλή αισθητική, η Miele υποδέχθηκε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες και εκλεκτούς καλεσμένους στο Miele Experience Center στο Μαρούσι, για την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς επαγωγικών εστιών KM 8000 και των έξυπνων μαγειρικών σκευών M Sense. Το Miele Experience Center διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, με εντυπωσιακές φωτιστικές παρεμβάσεις στις χαρακτηριστικές κόκκινες αποχρώσεις της Miele, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό που ανέδειξε τη φιλοξενία ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του brand. Στόχος ήταν οι καλεσμένοι να αισθανθούν σαν να βρίσκονται στο σπίτι της Miele, βιώνοντας από κοντά μια από τις πιο χαρακτηριστικές αξίες της: τη χαρά του να μοιράζεσαι στιγμές, γεύσεις και εμπειρίες γύρω από ένα τραπέζι.

Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean (CAA), ο οποίος αναφέρθηκε στην έντονα αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας και στη διαρκή δέσμευσή της για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Με 127 χρόνια ιστορίας, η Miele παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και στη φιλοσοφία “Immer Besser”, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει “πάντα καλύτερα”. Στην Ελλάδα, αναμένουμε να ολοκληρώσουμε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περυσινή χρονιά-ρεκόρ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διεργασίες για ένα εξίσου δυνατό 2027, που εκτιμούμε πως θα αποτελέσει μια χρονιά με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία και την καινοτομία, με νέες λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία στην κουζίνα, τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Σταθερή μας προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένων να προσφέρουν ποιότητα και αντοχή σε βάθος τουλάχιστον 20 ετών».

H Βασιλική Μαλλίρη, Cluster Category Manager Kitchen της Miele, παρουσίασε τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς KM 8000 και των σκευών M Sense, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνου μαγειρέματος.

Η γαστρονομία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό τόνο στις δύο βραδιές, με τον Chef της Miele, Αλέξανδρο Συνγκιρίδη, να αναδεικνύει τις δυνατότητες της νέας σειράς μέσα από ένα διαδραστικό live cooking demonstration. Από τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας έως την αυτόματη προσαρμογή της ισχύος, κάθε λειτουργία αποκαλύφθηκε μέσα από πραγματικές μαγειρικές εφαρμογές, αναδεικνύοντας έναν πιο άνετο και δημιουργικό τρόπο μαγειρέματος.

Θάνος Κυριαζής – Managing Director Cluster Adria Aegean, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης – Culinary Manager, Βασιλική Μαλλίρη – Category Manager Kitchen Cluster Adria Aegean, Μαρτίνα Μάρκο – Brand Activation Manager, Γιάννης Παπαδημητρίου - Media & Campaigns Manager, Άρης Φλώρος - Product & Sales Trainer, Δέσποινα Παπαγεωργίου - Category Manager Cleaning Cluster Adria Aegean

Νέα σειρά εστιών Miele KM 8000

Εμπνευσμένη από τη διαχρονική φιλοσοφία “Immer Besser”, η νέα γενιά λύσεων μαγειρικής της Miele σχεδιάστηκε για ανθρώπους που αναζητούν τεχνολογία που λειτουργεί με διακριτικότητα, ακρίβεια και ευφυΐα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία στην καθημερινότητα.

Οι νέες εστίες KM 8000 μετατρέπουν την κουζίνα σε έναν πιο ανοιχτό και ευέλικτο χώρο, όπου η τεχνολογία λειτουργεί σχεδόν αόρατα. Χάρη στην επαγωγή πλήρους επιφάνειας, τα σκεύη μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα επάνω στην εστία, χωρίς προκαθορισμένες ζώνες μαγειρέματος, ενώ το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τη θέση τους και, σε περίπτωση που τα μετακινήσουμε, ακολουθεί τις ρυθμίσεις που είχαμε επιλέξει εξαρχής. Σε επιλεγμένα μοντέλα, έως και έξι σκεύη μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, προσφέροντας πρωτοφανή ελευθερία κινήσεων.

Η νέα σειρά KM 8000 δίνει εξίσου μεγάλη έμφαση και στον σχεδιασμό. Premium κεραμικές επιφάνειες με minimal αισθητική, όπως το Matt Finish με φινίρισμα κατά των δαχτυλιών και το Diamond Finish υψηλής ανθεκτικότητας, συνθέτουν συσκευές που ενσωματώνονται αρμονικά σε κάθε σύγχρονη κουζίνα, ισορροπώντας ανάμεσα στην υψηλή αισθητική και την τεχνολογική καινοτομία. Σε επιλεγμένα μοντέλα, προστέθηκε μία νέα λεπτομέρεια -μία φωτεινή γραμμή διαχωρίζει διακριτικά την περιοχή μαγειρέματος, προσθέτοντας μια κομψή αισθητική διάσταση στον χώρο.

Έξυπνες, κομψές και ευέλικτες: οι νέες επαγωγικές εστίες της σειράς KM 8000 προσφέρουν μέγιστη ευελιξία χάρη στις μεγάλες ζώνες μαγειρέματος, ενώ οι αντιχαρακτικές επιφάνειες matt ή DiamondFinish προσφέρουν design και αντοχή.

Τίποτα δεν καίγεται. Τίποτα δεν ξεχειλίζει. Ξέγνοιαστο μαγείρεμα χωρίς την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη, χάρη στο νέο σύστημα μαγειρέματος M Sense, μετρά τη θερμοκρασία στο σκεύος και ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ της εστίας.

Επαναστατικό έξυπνο σύστημα μαγειρέματος M Sense

Στο επίκεντρο αυτής της νέας φιλοσοφίας βρίσκονται τα M Sense, τα πρώτα παγκοσμίως μαγειρικά σκεύη με ενσωματωμένο χειριστήριο αφής και έως τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας ανά σκεύος, τα οποίο όχι μόνο μετρούν με ακρίβεια τη θερμοκρασία, αλλά επικοινωνούν και με την εστία, ώστε να επιλέγεται πάντα αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ισχύος.

Πρόκειται για μια πατενταρισμένη τεχνολογία που επιτρέπει στα ειδικά σχεδιασμένα σκεύη να επικοινωνούν απευθείας με τις εστίες KM 8000, δημιουργώντας ένα ενιαίο και έξυπνο οικοσύστημα μαγειρέματος. Ο χρήστης επιλέγει απλώς το επιθυμητό πρόγραμμα μαγειρέματος -βράσιμο, ζέσταμα, σοτάρισμα-, και το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τη διαχείριση της θερμοκρασίας και της έντασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Έως και τέσσερα σκεύη M Sense μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με αυτόματο έλεγχο, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα αποτελέσματος χωρίς συνεχή παρακολούθηση. Τα ειδικά σχεδιασμένα καπάκια επιτρέπουν τη στοχευμένη διαχείριση του ατμού, δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο περιβάλλον μαγειρέματος και περιορίζοντας αποτελεσματικά το κάψιμο ή το ξεχείλισμα ακόμη και με κλειστό καπάκι. Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και κατά 30% κατά το μαγείρεμα με καπάκι*.

Τίποτα δεν καίγεται. Τίποτα δεν ξεχειλίζει. Το νέο σύστημα μαγειρέματος, που αποτελείται από την επαγωγική εστία Miele KM 8000 και τα μαγειρικά σκεύη M Sense, μετρά τη θερμοκρασία και ρυθμίζει αυτόνομα και άνετα την ισχύ.

Ένα ισχυρό τρίο: τα μαγειρικά σκεύη Miele M Sense, η επαγωγική εστία KM 8000 και ο απορροφητήρας πάγκου συνεργάζονται άψογα για ξεκούραστο μαγείρεμα και ευχάριστο κλίμα στον χώρο.

Ένα άγγιγμα στο χειριστήριο αφής αρκεί ώστε τα μαγειρικά σκεύη M Sense της Miele να επικοινωνήσουν με την επαγωγική εστία και να επιλέξουν αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο ισχύος. Η χειροκίνητη επαναρύθμιση δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Το νερό για τα ζυμαρικά συχνά ξεχειλίζει γρήγορα – με τα μαγειρικά σκεύη Miele M Sense και τις επαγωγικές εστίες KM 8000, αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ακόμη και με το καπάκι κλειστό, το ξεχείλισμα αποτρέπεται αξιόπιστα, εξοικονομώντας κόπο και ενέργεια.

Μαγειρικές συμβουλές και απόλυτος έλεγχος με το MieleApp

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Miele App, ο χρήστης αποκτά ακόμη πιο προσωποποιημένο έλεγχο, με smart λειτουργίες, όπως είναι το CookAssist που όχι μόνο διευκολύνουν την καθημερινή αλληλεπίδραση με τη συσκευή, αλλά προσφέρουν καθοδήγηση σε γνωστές μαγειρικές συνταγές.

Ο έξυπνος συνδυασμός των σκευών M Sense και των νέων επαγωγικών εστιών KM 8000 που έρχεται να ολοκληρωθεί με την εφαρμογή MieleApp, λειτουργεί ως ένα ενιαίο έξυπνο οικοσύστημα μαγειρικής, φέρνοντας μια νέα φιλοσοφία στη σύγχρονη κουζίνα, όπου η τεχνολογία, το design και η ακρίβεια συνθέτουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

Για τη Miele, η κορυφαία τεχνολογία οφείλει να είναι απλή, διαισθητική, να υποστηρίζει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα και να εναρμονίζεται απόλυτα με τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Πιστή στην υπόσχεση "Immer Besser", με τη νέα σειρά KM 8000 και το M Sense η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μας με το καθημερινό μαγείρεμα και μετατρέποντας την κουζίνα σε έναν χώρο δημιουργίας, ξεγνοιασιάς και υψηλής αισθητικής όπου κάθε γεύμα αναβαθμίζεται σε υψηλή γαστρονομική εμπειρία.

* Έως και 30% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά το μαγείρεμα με καπάκι.