Τα highlights του πολυαναμενόμενου φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη προκράτηση θέσης.

Το Athens Fashion Film Festival (AFFF) επιστρέφει για την πέμπτη διοργάνωσή του, από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και απαραίτητη προκράτηση θέσης μεσω ticket tailor, και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ.

Με κεντρική θεματική «Fashion, Cinema & Video Games», το 5ο Athens Fashion Film Festival εξερευνά τους νέους τρόπους με τους οποίους η μόδα, ο κινηματογράφος και τα video games αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Μέσα από ένα τετραήμερο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών, διεθνών διαγωνιστικών συμμετοχών, θεματικών συζητήσεων, ζωντανών καλλιτεχνικών δράσεων, VR εμπειριών και masterclass, το φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις δημιουργικές δυνατότητες που γεννιούνται στη συνάντηση της τέχνης με την τεχνολογία.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Marc by Sofia» της Sofia Coppola

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Marc by Sofia» (2025), του ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola για τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας Marc Jacobs.

Η φιλία μεταξύ της σκηνοθέτριας και του σχεδιαστή χρονολογείται από την εποχή που εκείνη ήταν φωτογράφος μόδας και εκείνος ένας ανερχόμενος δημιουργός. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα εβδομάδων που προηγούνται της παρουσίασης της συλλογής του για την Άνοιξη του 2024, η Coppola τον επισκέπτεται στο στούντιό του στη Νέα Υόρκη, παρακολουθώντας από κοντά τη δημιουργική διαδικασία και την προετοιμασία της επίδειξης.

Μέσα από τις προσωπικές τους συζητήσεις, η ταινία εξελίσσεται σε μια αναδρομή στην καριέρα του Jacobs, φωτίζοντας τις επιρροές, τις σχέσεις και τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ταυτότητα.

Η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης τελετής έναρξης, ενώ οι θέσεις έχουν ήδη εξαντληθεί.

International Fashion Film Competition: Η μόδα συναντά τη μεγάλη οθόνη

Ο διεθνής διαγωνισμός fashion films αποτελεί βασικό πυλώνα του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας δημιουργίες που εξερευνούν τη μόδα ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και κινηματογραφικής αφήγησης.

Στις δύο διαγωνιστικές ενότητες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες που προσεγγίζουν τη μόδα μέσα από διαφορετικές αισθητικές, κινηματογραφικές γλώσσες και αφηγηματικές φόρμες.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 18:00.

VR Experience: Μια δωρεάν διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας

Καθ' όλη τη διάρκεια του 5ου Athens Fashion Film Festival, από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), μέσα από μια ειδική παρουσίαση με δωρεάν δοκιμές VR γυαλιών στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος από την ομάδα της Teleport Services υπό τον τίτλο «From Cinema to Digital Worlds».

Μια διαδραστική εμπειρία που προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν νέους τρόπους θέασης και αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή εικόνα, αναδεικνύοντας τη σχέση της τεχνολογίας με τη σύγχρονη οπτικοακουστική δημιουργία.

«Η ιδέα πίσω από την δράση σε αυτό το καταπληκτικό μουσείο ήταν πώς μπορεί η ιστορία της κινούμενης εικόνας να συναντήσει το μέλλον της; Στο πλαίσιο του Athens Fashion Film Festival (AFFF), αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση πράξη, ταξιδεύοντας από τις πρώτες κινηματογραφικές μηχανές στον κόσμο του VR. Μια δράση που γεφυρώνει το χθες με το αύριο και μας προσκαλεί να περάσουμε από την παρακολούθηση της εικόνας στη βίωσή της», σημειώνει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του AFFF.

AFFF Talk: Fashion & Video Games - Dressing Digital Worlds

Τρίτη 24 Νοεμβρίου | 19:00–20:00

Πώς συναντιούνται η μόδα, το fashion film και τα video games; Από τις συνεργασίες μεγάλων οίκων μόδας με τη βιομηχανία του gaming μέχρι τη δημιουργία ψηφιακών ενδυμάτων, avatars και εικονικών ταυτοτήτων, η συζήτηση εξετάζει τον ρόλο της μόδας στη διαμόρφωση χαρακτήρων και ψηφιακών κόσμων.

Μέσα από τον διάλογο της δημοσιογράφου Διονυσίας Καλαποθαράκου με τη σχεδιάστρια Μυρτώ Δραμουντάνη και τη συνιδρύτρια του 3Diorama Studios, Κατερίνα Ρήγα, το πάνελ θα εξερευνήσει τις νέες δημιουργικές και αφηγηματικές δυνατότητες που αναδύονται από τη σύμπραξη της μόδας με την τεχνολογία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η μόδα διευρύνει την παρουσία της πέρα από τον φυσικό κόσμο.

Μια πρωτότυπη ζωντανή performance, εμπνευσμένη από τη συνάντηση της μόδας με τον κόσμο του gaming και τις νέες μορφές ψηφιακής ταυτότητας, θα προηγηθεί της συζήτησης. Μέσα από τη σκηνική αλληλεπίδραση δύο performers, ένα ψηφιακό avatar αποκτά φυσική υπόσταση. Την performance παρουσιάζουν η ηθοποιός, breathworker Ρένα Κυπριώτη και η ηθοποιός και χορογράφος Ειρήνη Κυρμιζάκη.

FFF Talk: Cinema & Video Games - Creating Worlds, Telling Stories

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου | 19:30–21:00

Πώς συναντιούνται ο κινηματογράφος και τα video games στη δημιουργία νέων κόσμων και ιστοριών; Πώς μεταβάλλεται η κινηματογραφική αφήγηση όταν ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συμμετέχοντα και ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τους δημιουργούς μέσα από τις νέες τεχνολογίες;

Στο δεύτερο AFFF Talk του φεστιβάλ, ο Παύλος Παπαπαύλου, η ηθοποιός Μελισσάνθη Μαχούτ, ο σκηνοθέτης Γιώργος Γκικαπέππας και ο Βασίλης Καραβασίλης (GDA & Faliro XR) συζητούν για τη σχέση κινηματογράφου και gaming, τη δημιουργία ψηφιακών κόσμων, τη διαδραστική αφήγηση και τον τρόπο με τον οποίο οι δύο δημιουργικές βιομηχανίες επηρεάζουν η μία την άλλη.

Τη συζήτηση πλαισιώνει η προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους που αξιοποιούν τον εικονικό κόσμο του Grand Theft Auto για να προσεγγίσουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα: «Operation Jane Walk» των Total Refusal και «Inner Migration» του Andy Hughes.

AFFF Masterclass «From Cinema to Digital Worlds»: Μια συνάντηση με τη σύγχρονη οπτικοακουστική δημιουργία

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου | 13:00–14:30

Το 5ο Athens Fashion Film Festival παρουσιάζει στο πρόγραμμά του κι ένα masterclass αφιερωμένο στη σύγχρονη δημιουργία και τις νέες μορφές οπτικής αφήγησης από την ομάδα της Teleport Services. Μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις, να ανακαλύψει τις διαδικασίες πίσω από την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου και να εξερευνήσει τις δυνατότητες που ανοίγονται στη συνάντηση της τέχνης με την τεχνολογία. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης.

Η κριτική επιτροπή του 5ου Athens Fashion Film Festival

Πέντε προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της μουσικής και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του φετινού Athens Fashion Film Festival. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Κατσούπης, η ηθοποιός Μελισσάνθη Μαχούτ, η ενδυματολόγος Βασιλεία Ροζάνα, ο μουσικός, τραγουδιστής και performer Kristof και η καλλιτέχνης και επιχειρηματίας Kris Betta ενώνουν τις διαφορετικές δημιουργικές τους οπτικές για να αξιολογήσουν τις συμμετοχές του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος και να αναδείξουν τις ταινίες που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την αισθητική και την κινηματογραφική τους αφήγηση.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα και δεσμεύστε την είσοδό σας στο Φεστιβάλ.