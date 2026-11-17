Αφρώδη ούρα: Αιτίες, προειδοποιητικά σημάδια νεφρικής νόσου και πότε πρέπει να κάνετε εξετάσεις.

Το να παρατηρήσετε φυσαλίδες στην λεκάνη της τουαλέτας μετά την ούρηση είναι συνηθισμένο φαινόμενο και, συνήθως, αθώο.

Ωστόσο, αν τα ούρα εμφανίζονται επανειλημμένως ασυνήθιστα αφρώδη και ειδικά αν συνοδεύονται από οίδημα (πρήξιμο) ή παρουσία αίματος, το ζήτημα χρήζει προσοχής, καθώς μπορεί να υποδηλώνει περίσσεια και διαρροή πρωτεΐνης μέσω των νεφρών.

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