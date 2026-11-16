Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης
Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα χειρόγραφο έγγραφο από την καταχώριση του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο έγγραφο που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτυπώνεται η μεταφορά ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος αρχικά εμφανίζεται ως άγνωστος και αργότερα ταυτοποιείται ως ο 17χρονος Διομήδης Κομνηνός.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο ντοκουμέντο που έρχεται στη δημοσιότητα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ότι το ονοματεπώνυμο του νεαρού δεν περιλαμβανόταν στην αρχική καταχώριση. Στα πεδία του εντύπου διακρίνονται οι λέξεις «άγνωστος» και «ανήρ» με μπλε στυλό, ενώ στη συνέχεια, με κόκκινο στυλό έχουν προστεθεί τα στοιχεία «Διομήδης» και «Κομνηνός», μαζί με το πατρώνυμο Ιωάννου.
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