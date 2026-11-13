Ηχητικές αποκλίσεις: Άγνωστες ελευθερίες

Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη, από τις 19 Νοεμβρίου, φιλοξενεί το εγχείρημα «Ηχητικές αποκλίσεις».

Η ελευθερία είναι αυτό που περιμένουμε να ρθει και όταν έρθει να ευχηθούμε να μην μας προσπεράσει. Ναι, αλλά αν είναι να έρθει θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Ας είναι… Το σημαντικότερο είναι τι ήχο θα αφήσει πίσω της. Η μουσική είναι η μοναδική γλώσσα που επικοινωνεί άμεσα με όλον τον κόσμο και δεν χρειάζεται γραμματική, συντακτικό και πτυχίο αναγνώρισης. Σε αυτήν συνυπάρχουν ο ορθός λόγος και η άναρχη σκέψη. Σε αυτήν η λύρα της Κρήτης παίρνει τον βουνίσιο αέρα και στη θαλασσινή δροσιά τον βουτά και μετά τον μεταφέρει σε ερήμους, τροπικά δάση και ατέλειωτους παγετώνες.

Η μουσική κάνει το άγνωστο γνωστό και το ξαφνικό λαχτάρα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η καρδιά θέλει να «μιλήσει» με τον νου. Ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει αυτό που τα ζώα ξέρουν και τα μωρά αντιλαμβάνονται και δεν μπορούν να πουν: ο ήχος είναι η πρώτη συλλαβή του κόσμου και όλα τα άλλα μια συμφωνία που δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, βέβαια, νομίζει ότι είναι Θεός και γι’ αυτό επιβάλλει κανόνες, κατευθύνσεις. Κουραφέξαλα! Το ζήτημα είναι να βγαίνεις εκτός πορείας, να βρίσκεις την «προκαθορισμένη» πορεία και στο τέλος να γίνεται η απόκλιση που τίποτα δεν μπορεί να την ελέγξει. Και κάπως έτσι φτάνουμε -φτάσαμε!- στις Ηχητικές αποκλίσεις, που θα ακουστούν, από τις 19 Νοεμβρίου έως τον Απρίλιο του 2027, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη.

Η απόκλιση ως μέθοδος



Το δελτίο Τύπου της Χριστιάννας Φινέ (που είναι μεγάλο αλάνι) μας πληροφορεί πως οι Ηχητικές αποκλίσεις συγκεντρώνουν μια σειρά από ιδιαίτερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού μουσικού τοπίου, καλλιτέχνες που κινούνται στα όρια της παράδοσης, του πειραματισμού και του αυτοσχεδιασμού. Από την τροπική ένταση του Ψαρογιώργη έως τις ηχοϋφολογικές εξερευνήσεις του Μπάμπη Παπαδόπουλου, τις φωνητικές κοσμολογίες της Σαβίνας Γιαννάτου και τα νυχτερινά ηχοτοπία των Κτιρίων τη Νύχτα, ο κύκλος ξεδιπλώνεται ως ένα σύνολο διακριτών αλλά αλληλένδετων ηχητικών διαδρομών.

Αντί να προτείνει ένα ενιαίο ύφος, το πρόγραμμα υιοθετεί την απόκλιση ως μέθοδο: κάθε εμφάνιση προτείνει μια απομάκρυνση από το είδος, από τις προσδοκίες, από την παγιωμένη μουσική ταυτότητα. Σε αυτές τις οικείες συναντήσεις, ο ήχος γίνεται πεδίο διερεύνησης, όπου τέμνονται η μνήμη, ο τόπος και ο πειραματισμός. Οι Ηχητικές αποκλίσεις καλούν το κοινό να ακούσει αλλιώς να κατοικήσει τις λεπτές εντάσεις ανάμεσα στη δομή και την ελευθερία, τον θόρυβο και τη σιωπή, την παράδοση και την επανεπινόηση. Την επιμέλεια του εγχειρήματος έχει ο Αχιλλέας Σταύρου.



Τι θα ακούσετε και πότε και λίγα λόγια για τον επιμελητή



ΧΩΜΑ | Το σόλο του Γιώργη Ξυλούρη

Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2026

Ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), με τον Μάρκο Πινακουλάκη στον ήχο και στις ηχητικές παρεμβάσεις, παρουσιάζει το σόλο πρόγραμμά του ΧΩΜΑ. Με το λαγούτο και τη φωνή του, ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε μέσα του το βίωμα της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, μαζί με τα νεότερα στοιχεία και τις επιρροές της ανεξάρτητης έκφρασης που έχουν εγκατασταθεί στο βαθιά προσωπικό του μουσικό ιδίωμα.

Μπάμπης Παπαδόπουλος | Electric Solo

Ημερομηνία: 17 Δεκεμβρίου 2026

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, γνωστός από τα χρόνια του με τις Τρύπες αλλά και από τη σημαντική προσωπική του διαδρομή, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με το Electric Solo παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο σε οργανικές συνθέσεις από όλη τη μουσική του πορεία, με έντονα αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Με ηλεκτρική κιθάρα, λούπες και εφέ, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό ηχοτοπίο που κινείται από τον λυρισμό έως την ηχητική εξερεύνηση, αποκαλύπτοντας τον μοναδικό και αμέσως αναγνωρίσιμο μουσικό του κόσμο.

Σαβίνα Γιαννάτου & Σπύρος Μάνεσης

Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2027

Η Σαβίνα Γιαννάτου, διεθνώς καταξιωμένη για τη μοναδική ερμηνευτική της προσέγγιση και για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τις παραδόσεις της Μεσογείου με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, συναντά επί σκηνής τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της νέας γενιάς Ελλήνων μουσικών της τζαζ. Μέσα από έναν ζωντανό αυτοσχεδιαστικό διάλογο, οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, όπου η μεσογειακή παράδοση, τα τραγούδια Ελλήνων συνθετών και ο αυτοσχεδιασμός συνθέτουν ένα ενιαίο, σύγχρονο ηχοτοπίο.

Κτίρια τη Νύχτα

Ημερομηνία: 18 Μαρτίου 2027

Συμπληρώνοντας είκοσι χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία, τα Κτίρια τη Νύχτα παρουσιάζουν μια ζωντανή εμφάνιση που συνδέει όλα τα κομμάτια του δισκογραφικού τους παζλ.

Ιστορίες μέσα σε διαμερίσματα | Ηχογραφήσεις πεδίου από μακρινούς δρόμους | Θρυμματισμένοι ρυθμοί | Ηλεκτρονικοί βόμβοι | Θραύσματα musique concrète | Μία ηλεκτρική κιθάρα | Μία φωνή

Νίκος Γιουσέφ – Ειρήνη Τηνιακού – Γιώργος Κατσάνος | Adagios from the Underground

Ημερομηνία: 22 Απριλίου 2027

Ο Νίκος Γιουσέφ, η Ειρήνη Τηνιακού και ο Γιώργος Κατσάνος - μακροχρόνιοι συνεργάτες και μουσικοί πειραματιστές σε σταθερά ενδιαφέροντα εγχειρήματα - ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας κοντά το μουσικό πριόνι, το πιάνο και τα αναλογικά συνθεσάιζερ, για να δημιουργήσουν το Adagios from the Underground, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2019. Συνθέσεις των Barber, Albinoni, Πλανητέρου, Schubert, Σφέτσα, Piazzolla, Σκαλκώτα κ.ά. ξετυλίγονται σε μια βραδιά μυσταγωγικών μελωδιών και ηχοτοπίων.

Για τον επιμελητή

Αχιλλέας Σταύρου

Συνιδρυτής και επικεφαλής της Goodheart Productions, ενός δημιουργικού γραφείου παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων που ιδρύθηκε το 2015 με επίκεντρο τη μουσική. Με την πάροδο του χρόνου, οι δραστηριότητες του γραφείου επεκτάθηκαν στους τομείς του θεάτρου και του χορού με πολυάριθμες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Διατηρώντας ένα διαρκές ενδιαφέρον για τη δημιουργία δικτύων και τη συνεργασία με δημιουργικούς ανθρώπους και πολιτιστικές δομές, στοχεύει σταθερά στον συνδυασμό των μοναδικών τους ταλέντων για τη γέννηση νέων ιδεών και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος σε όλα τα επίπεδα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, προσφέροντας στο κοινό πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Το 2025 εμπνεύστηκε και έκτοτε διευθύνει καλλιτεχνικά και οργανωτικά το φεστιβάλ "Φ hill Sessions" που πραγματοποιείται στο θέατρο "Δόρα Στράτου" στο λόφο Φιλοπάππου.

*Περισσότερες πληροφορίες για το εγχείρημα ΕΔΩ

