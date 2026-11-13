Ο παλμός της φλέβας πριν και μετά το σπάσιμο (vid)

Όταν ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος ξανασυνάντησε τον κινηματογράφο του Γιάννη Οικονομίδη μέσα από «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα»

Εγώ ακούω έχω τρελαθεί με τα κα@#&λιά. Εγώ ακούω τον Παυλάρα να μουγκρίζει. Εγώ ακούω τον τοκογλύφο μαφιόζο να μιλάει ήρεμα και αποφασιστικά και το σπίτι του πρωταγωνιστεί να παίρνει. Εγώ ακούω τη σύζυγο του κεντρικού ήρωα να ξεσπά και να ξεφτιλίζει τον αδύναμο και απερίσκεπτο άντρα της. Εγώ ακούω τον Θωμά Αλεξόπουλο που υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να ψάχνει μια διέξοδο, μια διαφυγή, καταφεύγοντας σε παλιά ερωμένη. Εγώ ακούω τον Λέξαρο να ραπάρει πάνω στην αγριεμένη μουσική του Kepler is Free και τίποτα δεν με κρατάει, ούτε τα φράγκα, ούτε τα ντουμάνια. Κάνω υπολογισμούς και το χρέος πετάω και μες το αίμα κολυμπάω.

Βάζω στο repeat τα μπινελίκια, τα μουγκρητά, τους τσαμπουκάδες, τα παρακάλια, την απόγνωση, την αγάπη που χάνεται, τη ζωή που κυλά και το αίμα της φλέβας που έχει σπάσει. Η ενέργειά μου δεν έχει όριο, η έκρηξη είναι δίπλα μου, έρχεται και ενώ συμβαίνει δεν ακούω τίποτα! Ο ΛΕΞ την έκανε για άλλες πολιτείες και ό,τι έρχεται πίσω για να με κρατήσει πριν τα σπάσω όλα, είναι «Τα γαλάζια σου γράμματα», η διασκευή του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου. Σαν το νερό του γαλάζιου Δούναβη που ρέει και μας κρατά δεμένους με την άχρονη ροή, έτσι και αυτό το κομμάτι δίνει τον παλμό της φλέβας πριν το σπάσιμο και μετά απ’ αυτό.

Ένα τρυφερό και βαθιά συναισθηματικό τοπίο



Λίγα λόγια ακόμα. Ο Λιβιτσάνος μπαίνει στο σύμπαν του Οικονομίδη και δίνει τον ήχο που αξίζει στο διττό προσωπείο της «Σπασμένης Φλέβας». Η ένταση, η απελπισία, ο καταπίεση, ο φόνος και μετά η σιωπή και η ήρεμη καταστροφή. Η διασκευή του πασίγνωστου κομματιού του Γιώργου Χατζηνάσιου (στίχοι Γιώργος Κανελλόπουλος, ερμηνεία Δήμητρα Γαλάνη) γίνεται η απαραίτητη, αθέατη, υπογράμμιση της τελευταίας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη. Το ντουμάνι σβήνει, η ζωή φθίνει και εμείς τρέχουμε, μια ζωή, σαν κυνηγημένοι.

Ο Λιβιτσάνος, όπως μας πληροφορεί το δ.τ. υπογράφει τη διασκευή, την ενορχήστρωση και την παραγωγή, παραδίδοντας μια μινιμαλιστική μουσική σύνθεση, η οποία, σε συνδυασμό με την εύθραυστη ερμηνεία της Μπούκλη δημιουργούν ένα τρυφερό και βαθιά συναισθηματικό τοπίο. Ο Γιάννης Οικονομίδης έχει πει γι’ αυτή τη διασκευή: Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτή η διασκευή! Τι σύλληψη, τι εκτέλεση! Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος μεγαλούργησε και ναι, «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα» της ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΦΛΕΒΑΣ είναι ήδη ένα κομμάτι εμβληματικό, ανεξίτηλα γραμμένο στις ψυχές μας.

Αναδεικνύει τη σχέση μουσικής-κινηματογράφου



Το δελτίο Τύπου, σε άλλο σημείο αναφέρει πως προσέγγιση του Λιβιτσάνου λειτουργεί οργανικά με τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος αναζητά την ένταση στα ανθρώπινα αδιέξοδα και τις συνθήκες που τους εγκλωβίζουν. Στην ταινία, τα Γαλάζια Σου Γράμματα, εντάσσονται αρμονικά στη δραματουργία, σαν να είναι μία συναισθηματική δήλωση που ενισχύει την απέλπιδα προσπάθεια για επιβίωση. Η συνεργασία του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, του Γιάννη Οικονομίδη και της Ελένης Μπούκλη αναδεικνύει τη σχέση της μουσικής με τον κινηματογράφο. Ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τη συλλογική μνήμη μας μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό νόημα όταν αλλάζει η οπτική και το πλαίσιο μέσα στο οποίο ακούγεται.

Η Σπασμένη Φλέβα έχει επιλεγεί ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

INFO

Όταν ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος ξανασυνάντησε τον κινηματογράφο του Γιάννη Οικονομίδη μέσα από «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα».

Η Ελένη Μπούκλη ερμηνεύει το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη σε μια νέα εκδοχή, δημιουργημένη για τη Σπασμένη Φλέβα.

Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος

Στίχοι: Γιώργος Κανελλόπουλος

Διασκευή: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Παραγωγή/Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος

Πιάνο: Γιάννης Παπαδόπουλος

Γαλλικό Κόρνο: Γιάννης Γούναρης

Βιολί: Κώστας Καριτζής

Τσέλο: Μαρίνα Κολοβού

Ηχογράφηση: Νίκος Παππάς (City Studios)

Μίξη & Mastering: Γιάννης Λαμπρόπουλος (City Studios)



Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

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