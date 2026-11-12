Η Hellas Direct και η Revolut συνεργάζονται και αλλάζουν την εμπειρία πληρωμής της ασφάλειας στην Ελλάδα

Η Hellas Direct ενσωμάτωσε τη Revolut ως επιλογή πληρωμής για τα ασφαλιστικά της προϊόντα, προσφέροντας στους πελάτες στην Ελλάδα έναν πιο γρήγορο και πιο εύκολο τρόπο να πληρώνουν την ασφάλισή τους. Η συνεργασία φέρνει κοντά μία από τις κορυφαίες digital ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα με μία από τις πιο δημοφιλείς χρηματοοικονομικές πλατφόρμες της χώρας.

Οι πελάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το Revolut Pay για όλη τη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων της Hellas Direct, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας αυτοκινήτου, μηχανής, van και σπιτιού. Παράλληλα, όσοι πληρώνουν μέσω Revolut μπορούν να κερδίζουν RevPoints¹ στις συναλλαγές τους.

Με την ενσωμάτωση της Revolut στη διαδικασία πληρωμών της Hellas Direct, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε μια απλή και ομαλή εμπειρία, μέσα από μια πλατφόρμα που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Πέρα από την προσθήκη ενός νέου τρόπου πληρωμής, η συνεργασία αντικατοπτρίζει κάτι μεγαλύτερο: την κοινή πεποίθηση των δύο εταιριών ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι απλές, εύχρηστες και σχεδιασμένες γύρω από τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι σήμερα.

Την τελευταία δεκαετία, η Revolut έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι διαχειρίζονται τα χρήματά τους, αμφισβητώντας περίπλοκες και ξεπερασμένες πρακτικές που οι πελάτες είχαν απλώς μάθει να αποδέχονται. Η Hellas Direct έχει χτίσει τη δική της πορεία στην ασφάλεια, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία: επανασχεδιάζοντας προϊόντα, πληρωμές και την εμπειρία του πελάτη μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία. Τώρα, αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται.

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το FlexiPay για να πληρώνουν την ασφάλισή τους σε μηνιαίες δόσεις μπορούν επίσης να επιλέξουν να πληρώνουν μέσω Revolut, συνδυάζοντας την ευελιξία των δόσεων με τη δυνατότητα να κερδίζουν RevPoints σε επιλέξιμες αγορές.

Μαζί, οι δύο εταιρίες δημιουργούν μια πιο ευέλικτη, συνδεδεμένη και ανταποδοτική εμπειρία ασφάλισης.

Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα, η Revolut έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς χρηματοοικονομικές εφαρμογές στη χώρα. Σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 75 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, με την Ελλάδα να αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές της.

Για την Hellas Direct, που εξυπηρετεί περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή φιλοδοξία των δύο εταιριών να δημιουργήσουν πιο συνδεδεμένες χρηματοοικονομικές εμπειρίες και να φέρουν την ασφάλεια πιο κοντά στα ψηφιακά οικοσυστήματα που οι πελάτες χρησιμοποιούν καθημερινά.



«Οι τραπεζικές υπηρεσίες έχουν αλλάξει. Οι πληρωμές έχουν αλλάξει. Το εμπόριο έχει αλλάξει. Η ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση», δήλωσε ο Αιμίλιος Μάρκου, Co-Founder και Executive Director της Hellas Direct. «Αυτό που μας έφερε κοντά σε αυτή τη συνεργασία είναι η κοινή φιλοσοφία των δύο εταιριών: να αμφισβητούμε την πολυπλοκότητα που οι πελάτες είχαν απλώς μάθει να αποδέχονται. Η Revolut επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα χρήματά τους. Η Hellas Direct επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την ασφάλεια. Μαζί, κάνουμε ένα ακόμη κομμάτι της καθημερινής οικονομικής ζωής πιο απλό, πιο ευέλικτο και πιο ανταποδοτικό.»

Η συνεργασία αποτελεί κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική διασύνδεση. Αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου οι πελάτες περιμένουν όλο και περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες να λειτουργούν απρόσκοπτα μεταξύ τους, αντί να υπάρχουν σε ξεχωριστά οικοσυστήματα.

«Οι πελάτες θέλουν όλο και περισσότερο να μπορούν να πληρώνουν με τον τρόπο που προτιμούν, όπου κι αν πραγματοποιούν τις αγορές τους. Με την ενεργοποίηση του Revolut Pay για τους πελάτες της Hellas Direct, επεκτείνουμε αυτή την εμπειρία σε ακόμη μία καθημερινή κατηγορία, ενώ παράλληλα δίνουμε στους επιλέξιμους πελάτες τη δυνατότητα να κερδίζουν RevPoints από τις πληρωμές της ασφάλισής τους», δήλωσε ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut στην Ελλάδα.

Για την Hellas Direct, η συνεργασία ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση της ως μία από τις πρωτοπόρες insurtech εταιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Για τη Revolut, διευρύνει ακόμα περισσότερο το φάσμα των διαθέσιμων οικονομικών συναλλαγών σε μία πλατφόρμα ήδη γνωστή και οικεία σε εκατομμύρια Έλληνες.

Σχετικά με τη Revolut

Η Revolut Bank UAB είναι αδειοδοτημένη ευρωπαϊκή τράπεζα, με έδρα στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, και εποπτεύεται και ρυθμίζεται από την Τράπεζα της Λιθουανίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το 2015, η Revolut ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και συναλλάγματος. Σήμερα, περισσότεροι από 75 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν δεκάδες καινοτόμα προϊόντα της Revolut, πραγματοποιώντας περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο συναλλαγές κάθε μήνα.

Μέσα από προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς, η Revolut δίνει στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών τους και συνδέει ανθρώπους απρόσκοπτα σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με την Hellas Direct

Η Hellas Direct είναι μια digital-first ασφαλιστική εταιρία που αξιοποιεί την τεχνολογία και τα δεδομένα για να κάνει την ασφάλεια πιο απλή, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη για όλους.

Ιδρύθηκε το 2012 και εξυπηρετεί περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πελάτες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, προσφέροντας ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής και σπιτιού, καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κινητικότητα.

Πέρα από την ασφάλεια, η Hellas Direct δημιουργεί ένα οικοσύστημα κινητικότητας που βοηθά τους ανθρώπους να προστατεύουν, να χρηματοδοτούν και να διαχειρίζονται την ιδιοκτησία ενός οχήματος μέσα από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

Το 2025, η Hellas Direct συμπεριλήφθηκε για πέμπτη φορά στη λίστα των 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Ευρώπης των Financial Times. Η αναγνώριση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με την εταιρία να καταλαμβάνει την 49η θέση στη λίστα Europe’s Long-Term Growth Champions 2027 των Financial Times και Statista.

¹ Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

