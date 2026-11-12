Οι άνθρωποι κρατούσαν αναμνηστικά αντικείμενα πριν από 500.000 χρόνια – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι οι πρώιμοι άνθρωποι συνέλεγαν πέτρες και άλλα αντικείμενα όχι μόνο για την πρακτική τους αξία, αλλά και για τις αναμνήσεις που τους προκαλούσαν

Πολλοί άνθρωποι κρατούν ένα κοχύλι από μια παραλία που επισκέφθηκαν ή μια πέτρα από κάποια εκδρομή στο βουνό. Αν και για τους υπόλοιπους μπορεί να πρόκειται για ένα συνηθισμένο αντικείμενο, για εκείνον που το έχει στην κατοχή του μπορεί να συνδέεται με μια συγκεκριμένη ημέρα, έναν τόπο ή ένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, η συγκεκριμένη συνήθεια ενδέχεται να έχει πολύ βαθύτερες ρίζες στην ανθρώπινη ιστορία, καθώς οι πρώιμοι άνθρωποι φαίνεται πως διατηρούσαν αντικείμενα με συναισθηματική και προσωπική σημασία ήδη πριν από περίπου 500.000 χρόνια.

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