Μενιδιάτης, Ανδρομάχη και Παναγιώτης Μαύρος ξεσηκώνουν το THEAMA

Από 13 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το THEAMA στο Μαρούσι υπόσχεται βραδιές γεμάτες κέφι.

Το THEAMA Athens Live Stage έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στέκια της νυχτερινής Αθήνας και ένα σημείο αναφοράς για τη διασκέδαση στα Βόρεια Προάστια. Αυτή τη φορά με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένες φωνές και φρέσκες παρουσίες, υποδέχεται μια παρέα καλλιτεχνών που έχει όλα τα συστατικά για να κάνει τα βράδια μας ξεχωριστά: Τον Χρήστο Μενιδιάτη, την Ανδρομάχη και τον Παναγιώτη Μαύρο!

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού και θαμώνας πλέον της οδού Σίνα 7, επιστρέφει σε ένα χώρο που έχει γίνει κάτι σαν το δεύτερο μουσικό του σπίτι. Με τις διαχρονικές επιτυχίες του, την αυθεντική λαϊκή φωνή και την επικοινωνία που έχει αναπτύξει με το κοινό, αποτελεί σταθερή αξία για τις βραδιές διασκέδασης.

Στο πλευρό του, η χαρισματική και super viral Ανδρομάχη που έχει χαράξει τη δική της επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με τη σαγηνευτική φωνή της, τις μεγάλες επιτυχίες της, τη λαμπερή σκηνική παρουσία της και τη δυναμική ενέργειά της επί σκηνής, θα γοητεύσει το κοινό με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Την παρέα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο ερμηνευτής που έχει γίνει talk of the town και έχει προκαλέσει χαμό τις τελευταίες εβδομάδες με τις εμφανίσεις του στην Αθήνα. Με τη δική του ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα και την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, έχει καταφέρει μέσα σε λίγες εβδομάδες να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νυχτερινής Αθήνας, μεταφέροντας στη σκηνή την ενέργεια των γλεντιών του Αιγαίου.

Τρεις διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς και την αυθεντικό νησιώτικο γλέντι.

Συμμετέχουν η Εύα Μαντά, η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης.

THEAMA

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Ανδρομάχη και ο Παναγιώτης Μαύρος μας προσκαλούν από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο THEAMA, σε βραδιές γεμάτες μουσική, ρυθμό, αγαπημένα τραγούδια, εκπλήξεις και αστείρευτο κέφι, σε ένα σχήμα που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στη φετινή νυχτερινή διασκέδαση.

Εσύ, θα λείπεις από το μεγαλύτερο πάρτυ της νυχτερινής Αθήνας;

Theama Athens – Σίνα 7, Μαρούσι

Κρατήσεις: 210 6109623 & 6973323633