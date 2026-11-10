578 λήψεις και 45 ώρες δουλειάς: Η μαγευτική φωτογραφία που όλοι πέρασαν για ΑΙ (vid)

Εντυπωσιακή φωτογραφία χιλιάδων δορυφόρων που διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό της Νέας Ζηλανδίας έγινε viral, προκαλώντας την αμφισβήτηση προς τον δημιουργό της.

Φωτογραφία που αποτυπώνει χιλιάδες δορυφόρους να σχηματίζουν ένα πυκνό πλέγμα πάνω από τον νυχτερινό ουρανό της Νέας Ζηλανδίας απέκτησε τεράστια διαδικτυακή απήχηση, φτάνοντας στο σημείο να αναγκάσει τον δημιουργό της να αποδεικνύει ότι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίπονη διαδικασία της φωτογράφισης: 45 ώρες για το τελικό αποτέλεσμα

Για τη δημιουργία του εντυπωσιακού αυτού οπτικού αποτελέσματος, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, ο 51χρονος αστροφωτογράφος Brendan Larsen πέρασε δύο ολόκληρες ώρες τον περασμένο Σεπτέμβριο τραβώντας εκατοντάδες διαδοχικές λήψεις πάνω από το όρος Taranaki στο Βόρειο Νησί.

Ο Larsen είχε ρυθμίσει την κάμερα ώστε να καταγράφει συνεχόμενες φωτογραφίες διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων, με διάκενο δύο δευτερολέπτων μεταξύ τους: «Άφησα το σύστημα να τρέχει για δύο ώρες και κατέγραψα 578 φωτογραφίες... Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι», εξήγησε ο ίδιος.

Το πιο απαιτητικό στάδιο ακολούθησε στο στούντιο. Ο φωτογράφος αφιέρωσε περίπου 45 ώρες συνθέτοντας ψηφιακά τις εικόνες, διαγράφοντας επίμονα τα άστρα προκειμένου να αναδείξει τις τροχιές των δορυφόρων. Το τελικό αποτέλεσμα αποκαλύπτει περίπου 1.400 δορυφόρους και 14.000 φωτεινά ίχνη να διασταυρώνονται πάνω από το βουνό.

Τόσο φανταστική, που τον κατηγόρησαν πως είναι ψεύτικη

Όταν η εικόνα αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα μέσα Οκτωβρίου, εξαπλώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσφέροντάς του 15.000 νέους ακόλουθους αλλά και χιλιάδες σχόλια αμφισβήτησης.

«Τα λογισμικά παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης γίνονται τόσο καλά που είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τις εικόνες AI από τις αληθινές... ειδικά αν δεν είσαι εξοικειωμένος με την τοποθεσία ή την αστροφωτογραφία», ανέφερε ο Larsen, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση απογοητευτική, ιδίως όταν βλέπει τη δουλειά του να αντιγράφεται αδέξια από αλγορίθμους.

Προβλέποντας τις αντιδράσεις, ο ίδιος κατέγραψε οπτικά τη διαδικασία δημιουργίας του σε βίντεο, ελπίζοντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ανησυχία για τη ρύπανση του διαστήματος

Παρατηρώντας τον ουρανό επί έξι χρόνια, ο Larsen επισημαίνει τη δραματική αύξηση της φωτορύπανσης και του πλήθους των διαστημικών αντικειμένων.

Σήμερα, γύρω από τη Γη κινούνται περίπου 16.000 ενεργοί δορυφόροι, πλαισιωμένοι από δεκάδες χιλιάδες παροπλισμένα σκάφη και διαστημικά συντρίμμια.

Επιστημονικές μελέτες προειδοποιούν ότι τα μεταλλικά σωματίδια από τις εκτοξεύσεις και τις επανεισόδους δορυφόρων ενδέχεται να επηρεάσουν την ατμοσφαιρική χημεία και το στρώμα του όζοντος, θέτοντας σε κίνδυνο την αστρονομία και την ασφάλεια του πλανήτη.

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