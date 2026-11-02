Μιλανέζικα κοκτέιλ με ελληνικό twist για μια βραδιά στην καρδιά της Αθήνας

Το Mataroa Gin προσκαλεί τον Alejandro Pellejero, bar manager του πολυτελούς Four Seasons Hotel Milano, σε μια μοναδική βραδιά στο +2H Restaurant, στην καρδιά της Αθήνας. Πότε; Την Τρίτη στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Alejandro θα δημιουργήσει μοναδικά cocktails με όλα τα μέλη της ελληνικής οικογένειας Mataroa Gin, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τις διαφορετικές γευστικές δυνατότητες κάθε ετικέτας. Η βραδιά θα φέρει στην Αθήνα τη δημιουργική ματιά της μιλανέζικης bar σκηνής, μέσα από cocktails που αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε ποτού της οικογένειας Mataroa. Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό νέες γεύσεις και απρόσμενους συνδυασμούς, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά εστιατόρια της πόλης.

Μια συνάντηση ανάμεσα στη δημιουργικότητα του σύγχρονου bartending, τις μεσογειακές γεύσεις και την κουλτούρα φιλοξενίας της Αθήνας και του Μιλάνου. Στον τελευταίο όροφο του ERGON Bakehouse Athens, το +2H φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι τη ζεστασιά του shared dining, συνδυάζοντας τις λεβαντίνικες επιρροές και τα πιάτα της ανοιχτής φωτιάς.

Ημερομηνία: 03/11/2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: +2H Restaurant, Μητροπόλεως 27 & Πατρώου 9-11, Αθήνα

info: +30 2160006770

Με έμπνευση από τη μεσογειακή της ταυτότητα, η ελληνική οικογένεια Mataroa Gin φέρνει στο προσκήνιο αρωματικά στοιχεία και βοτανικά από διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου - ανάμεσά τους η γαλλική λεβάντα, η ελληνική μαστίχα, το μαροκινό μανταρίνι και το ισπανικό πορτοκάλι.

Στην καρδιά της μιλανέζικης συνοικίας της μόδας, το Four Seasons Hotel Milano στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο του 15ου αιώνα, που υπήρξε μοναστήρι και σήμερα συνδυάζει την ιστορική του ταυτότητα με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Στον τελευταίο όροφο του ERGON Bakehouse Athens, το +2H Restaurant προσεγγίζει τη γαστρονομία ως μια συνάντηση κόσμων και πολιτισμών. Εκεί όπου η Ελλάδα συναντά την Ανατολική Μεσόγειο, τα πιάτα για μοίρασμα, τα αρωματικά και η ανοιχτή φωτιά συνομιλούν φυσικά με την ελληνική πρώτη ύλη.

Με τα πίατα να είναι στο επίκεντρο του τραπεζιού, το φαγητό εδώ δεν έχει κανόνες. Είναι μια πρόσκληση να επιβραδύνεις, να μοιραστείς τις γεύσεις και να αφήσεις το γεύμα να κρατήσει λίγο παραπάνω.