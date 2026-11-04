Βίσωνες στη Θεσσαλία: Το ξεχωριστό αγρόκτημα κοντά στην Ελασσόνα

Στις πλαγιές των Αντιχασίων, στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι κοντά στην Ελασσόνα, λειτουργεί ένα αγρόκτημα με βίσωνες, ελληνικούς μαύρους χοίρους και κατσίκια, από τα οποία προέρχονται τα προϊόντα που σερβίρονται στο εστιατόριο της οικογένειας Ντούμα.

350 χιλιόμετρα για το φημισμένο μπιφτέκι από κρέας βίσονα, αλλά και εκλεκτά αλλαντικά που παρασκευάζονται από το συγκεκριμένο ζώο.

Το εστιατόριο της Βίκυς, στη Λάρισα, και πληροφορήθηκε ότι στις πλαγιές των Αντιχασίων, στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι, κοντά στην Ελασσόνα, βρίσκεται και το αγρόκτημά της.

Σε μια έκταση περίπου 350 εκταρίων φιλοξενείται, σύμφωνα με την επιχείρηση, το μοναδικό κοπάδι βισώνων στα Βαλκάνια, καθώς και ελληνικοί μαύροι χοίροι βιολογικής εκτροφής και δύο κοπάδια κατσικιών.

Από τα ζώα του αγροκτήματος προέρχονται τα κρέατα, τα αλλαντικά και τα τυριά που σερβίρονται στο εστιατόριο, ενώ διατίθενται επίσης στο ντελικατέσεν και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της οικογένειας Ντούμα.