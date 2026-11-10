«Μού θύμισε τα παιδικά μου χρόνια»: Ένα βίντεο από τον Ηλεκτρικό 30 χρόνια πριν γεμίζει νοσταλγία το ίντερνετ

Με αφορμή τη ριζική αλλαγή στον Ηλεκτρικό, θυμόμαστε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, για μια τελείως διαφορετική γραμμή 1 απ' ότι την ξέρουμε σήμερα.

Διαβάζουμε όλοι αυτές τις ημέρες στο ίντερνετ για ολικό λίφτινγκ και νέους συρμούς στη γραμμή 1 του μετρό, στον γνωστό σε όλους μας Ηλεκτρικό. Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού όπως διαβάζουμε, θα ολοκληρωθεί ως το 2027 και θα φέρει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον μετακίνησης, με σύγχρονο εξοπλισμό και μεταξύ άλλων αναβαθμισμένο κλιματισμό, νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

Την ίδια ώρα, ένα νοσταλγικό βίντεο από το 1996 που υπάρχει στο YouTube, μάς μεταφέρει πλάνα από τη νευραλγική γραμμή του Ηλεκτρικού, που όσοι γεννήθηκαν από τα 00s και μετά είναι δύσκολο να φανταστούν.

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