Από την Ευρώπη στην Καλντέρα: Με τη SKY express οι πρωταθλητές του Santorini Experience

Με έως 9 καθημερινές πτήσεις μέσω Αθήνας και ένα δίκτυο 62 προορισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, η SKY express κάνει τη Σαντορίνη εύκολα προσβάσιμη όλο τον χρόνο.

Η SKY express, η ελληνική αεροπορική εταιρεία με τον νεότερο στόλο στη χώρα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη, Official Airline Sponsor του Santorini Experience 2026, στάθηκε δίπλα στη διοργάνωση από την πρώτη κιόλας στιγμή του ταξιδιού. Με έως εννέα καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς τη Σαντορίνη και ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο, έφερε αθλητές, συνοδούς, καλεσμένους και φίλους του θεσμού μια ανάσα από την Καλντέρα, κάνοντας την απόσταση να μοιάζει ασήμαντη.

Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της, επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να φτάσουν στο νησί ξεκούραστοι και χωρίς άγχος, αφιερώνοντας τον χρόνο τους σε όσα πραγματικά μετρούσαν: την προετοιμασία, την εξερεύνηση και την απόλαυση. Η παρουσία της SKY express στο Santorini Experience επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στον κόσμο, μέσα από εμπειρίες που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα.

Ανάμεσα σε όσους ταξίδεψαν με τη SKY express για το Santorini Experience 2026 βρέθηκαν και ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, χάλκινη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2023, έδωσε ξεχωριστή λάμψη στη διοργάνωση, όπως και ο Περικλής Ιακωβάκης, Ολυμπιονίκης και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού στίβου.

Από τον χώρο του μπάσκετ, το «παρών» έδωσαν η Ολυμπιονίκης και Eurobasket MVP Εβίνα Μάλτση και ο Ολυμπιονίκης καλαθοσφαίρισης και πρωταθλητής Ευρώπης Δημήτρης Παπανικολάου. Μαζί τους ταξίδεψε και ο διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Dean Καρνάζης, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες αντοχής στον κόσμο.

Η σύνδεση με το νησί, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ημέρες ενός αγώνα. Για την εταιρεία, η Σαντορίνη είναι ένας από τους βασικούς προορισμούς του δικτύου της, με συχνότητα πτήσεων που καλύπτει κάθε ανάγκη, από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι μια σύντομη απόδραση μέσα στη χρονιά.

Την Σαντορίνη έχει λόγους να την επισκεφθεί κανείς σε κάθε εποχή. Το μονοπάτι Φηρά–Οία πάνω από την Καλντέρα, τα οινοποιεία με τα τοπικά κρασιά, τα χωριά της ενδοχώρας και οι ήπιες θερμοκρασίες της άνοιξης και του φθινοπώρου κάνουν το νησί ιδανικό και για όσους αναζητούν κίνηση και εμπειρίες, όχι μόνο παραλία.

Μέχρι εννέα επιλογές κάθε μέρα

Η SKY express πραγματοποιεί έως 9 καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα προς τη Σαντορίνη. Η πυκνή συχνότητα δίνει στον ταξιδιώτη ευελιξία: επιλέγει την ώρα αναχώρησης που ταιριάζει στο πρόγραμμά του, χωρίς να προσαρμόζει το ταξίδι του σε ένα περιορισμένο δρομολόγιο.

Αυτό έχει σημασία για πολλά διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών. Όποιος σχεδιάζει μια σύντομη απόδραση του Σαββατοκύριακου μπορεί να φύγει μετά τη δουλειά ή νωρίς το επόμενο πρωί. Όποιος ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους βρίσκει εύκολα μια πτήση που ταιριάζει στις συναντήσεις του. Και όσοι συμμετέχουν σε αθλητικές ή πολιτιστικές διοργανώσεις στο νησί μπορούν να οργανώσουν άνετα την άφιξη και την αναχώρησή τους.

Έτσι, το ταξίδι στη Σαντορίνη δεν χρειάζεται πολύπλοκο σχεδιασμό. Αρκεί μια απόφαση και μια κράτηση.

Η Αθήνα, κόμβος για 62 προορισμούς

Το δίκτυο της SKY express περιλαμβάνει 33 προορισμούς εσωτερικού, το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού, και 29 διεθνείς προορισμούς. Με την Αθήνα στο κέντρο του, η Σαντορίνη απέχει μία μόνο ανταπόκριση από κάθε σημείο του δικτύου.

Για τους ταξιδιώτες από την περιφέρεια, για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα, αυτό σημαίνει ότι η Σαντορίνη είναι πια εύκολα προσβάσιμη, χωρίς πολύωρες μετακινήσεις. Η ανταπόκριση στην Αθήνα και οι συχνές πτήσεις προς το νησί κάνουν το ταξίδι απλό και προβλέψιμο.

Για τους επισκέπτες από το εξωτερικό, η Αθήνα λειτουργεί ως πύλη προς το Αιγαίο. Το διεθνές δίκτυο της SKY express συνδέει τη Σαντορίνη, μέσω Αθήνας, με πόλεις όπως το Παρίσι, η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη, η Λισαβόνα, η Φρανκφούρτη, η Βιέννη, το Λονδίνο, η Λάρνακα, η Τιφλίδα και πλέον τη Βαρκελώνη και το Κάιρο, που αποτελούν τις 2 νέες προσθήκες στο διεθνές δίκτυό της. Έτσι, οι ταξιδιώτες μπορούν να συνδυάσουν στο ίδιο ταξίδι μερικές ημέρες στην πρωτεύουσα με διαμονή στη Σαντορίνη, ή να συνεχίσουν σε άλλους προορισμούς του ελληνικού δικτύου της εταιρείας.

Τη διαδρομή αυτή ακολούθησαν και ξένοι αθλητές του Santorini Experience 2026, πολλοί από αυτούς κορυφαία ονόματα της κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια Leonie Beck και ο Ούγγρος David Betlehem, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι 2024 στα 10 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης, που ταξίδεψε από το Μόναχο. Από το Παρίσι έφτασε η Γαλλίδα Caroline Laure Jouisse, Πρωταθλήτρια Ευρώπης με 16 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ στο νησί βρέθηκε και η Ουγγαρέζα Bettina Fábián, καλύτερη Ευρωπαία κολυμβήτρια Open Water για το 2025. Από το Άμστερνταμ ταξίδεψε ο Ολλανδός Marcel Schouten, με μετάλλια σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Από την Ιταλία έφτασαν ο Ολυμπιονίκης Mario Sanzullo από τη Ρώμη και η μεταλλιούχος Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Barbara Pozzobon από το Μιλάνο, ενώ από το Μόναχο ταξίδεψε και η Γερμανίδα αθλήτρια στίβου Marsha Dunkel. Μαζί τους βρέθηκε στο νησί και ο κορυφαίος Ιταλός προπονητής κολύμβησης Fabrizio Antonelli.

Κρατήσεις

Οι πτήσεις για Σαντορίνη είναι διαθέσιμες στο skyexpress.gr, όπου ο ταξιδιώτης μπορεί να δει όλες τις καθημερινές αναχωρήσεις και να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει.

Κατά την κράτηση, ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία ναύλου που τον εξυπηρετεί και να προσθέσει υπηρεσίες όπως επιπλέον αποσκευή ή πρόσβαση σε VIP lounge, προσαρμόζοντας το ταξίδι στις ανάγκες του. Παράλληλα, όλοι οι ναύλοι της SKY express περιλαμβάνουν προσωπικό αντικείμενο και χειραποσκευή χωρίς επιπλέον χρέωση, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή.