Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο: Τα «σήκωσαν» όλα σε χρόνο dt, έκαψαν το όχημα διαφυγής

Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στην Ναύπακτο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 60.000€, πριν κάψουν το κλεμμένο αυτοκίνητο διαφυγής

Στόχος τριών κουκουλοφόρων έγινε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους δράστες να εισβάλουν στο κατάστημα και να αφαιρούν κοσμήματα αξίας περίπου 60.000€ προτού εξαφανιστούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε στις 03:55, ενώ η όλη επιχείρηση φέρεται να διήρκεσε μόλις τρία λεπτά.

Πώς έδρασαν οι τρεις κουκουλοφόροι

Οι τρεις δράστες, που φορούσαν κουκούλες και γάντια, φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό κλεμμένο αυτοκίνητο, και με τη χρήση ειδικού κόφτη έκοψαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρα για να παραβιάσουν την κλειδαριά.

Αφού κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό, άρπαξαν κοσμήματα από τις προθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πήραν μόνο όσα αντικείμενα δεν ήταν κλειδωμένα, ενώ η αξία της λείας τους εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια της διάρρηξης.

Έκαψαν το αυτοκίνητο μετά τη διαφυγή τους

Μετά την αρπαγή των κοσμημάτων, οι τρεις δράστες απομακρύνθηκαν με το όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει για να φτάσουν στο κοσμηματοπωλείο και στη συνέχεια, του έβαλαν φωτιά και το έκαψαν.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για προηγούμενες διαρρήξεις σε κοσμηματοπωλεία της Ναυπάκτου.

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