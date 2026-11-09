Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

Ο Νοστράδαμος έγραψε περισσότερα από 900 ποιητικά τετράστιχα στο βιβλίο του Οι Προφητείες, που εκδόθηκε το 1555, αφήνοντας πίσω του αινιγματικούς στίχους τους οποίους πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελούν προβλέψεις ιστορικών γεγονότων

Κάθε φορά που πλησιάζει η αλλαγή του χρόνου, επανέρχονται στο προσκήνιο τα αινιγματικά γραπτά ενός θρυλικού αστρολόγου του 16ου αιώνα, ο οποίος φέρεται να είχε την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον.

Ο Νοστράδαμος έγραψε περισσότερα από 900 ποιητικά τετράστιχα στο βιβλίο του Οι Προφητείες, που εκδόθηκε το 1555, αφήνοντας πίσω του αινιγματικούς στίχους τους οποίους πολλοί υποστηρίζουν ότι αποτελούν προβλέψεις ιστορικών γεγονότων, όπως η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου.

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