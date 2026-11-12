Αργεντινή: Η γυναίκα που δίνει δεύτερη ζωή σε περισσότερους από 115 τόνους πλαστικών απορριμμάτων

Η Josefina Diez ξεκίνησε το 2020 με μια μικρή μηχανή και έναν φούρνο στο σπίτι της, η ιδέα της έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που δίνει δεύτερη ζωή στα πλαστικά

Μια ιδέα που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία, με λίγα εργαλεία και τη βοήθεια της οικογένειάς της, εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση που μετατρέπει πλαστικά απορρίμματα σε έπιπλα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Η 32χρονη σήμερα Josefina Diez από την Αργεντινή κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα προσωπικό πείραμα ανακύκλωσης, δημιουργώντας το MarSinPlast, ένα εγχείρημα που έχει ήδη αξιοποιήσει περισσότερους από 115 τόνους πλαστικών απορριμμάτων.

Η αρχή έγινε το 2020, όταν η Diez ήταν 25 ετών και ζούσε στη Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής. Μεγαλωμένη στη συνοικία La Perla, είχε από μικρή εικόνα της ποσότητας των σκουπιδιών που συγκεντρώνονταν στις παραλίες της πόλης, ιδιαίτερα μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Έχοντας σπουδάσει Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής, αποφάσισε να αναζητήσει έναν τρόπο ώστε τα υλικά που κατέληγαν στα σκουπίδια να αποκτήσουν ξανά χρησιμότητα. Με τη βοήθεια των γονιών της, Gabriela και Hugo, ξεκίνησε να πειραματίζεται με μια μηχανή τεμαχισμού πλαστικού και έναν μικρό φούρνο. Παράλληλα, ζήτησε από τους γείτονές της να συγκεντρώνουν καπάκια και πλαστικές συσκευασίες που διαφορετικά θα πετούσαν.

Από τα μπρελόκ στα έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό

Τα πρώτα αντικείμενα που κατασκεύασε ήταν μικρά και απλά: μπρελόκ, γλάστρες και ταΐστρες για κατοικίδια. Σταδιακά, όμως, η διαδικασία εξελίχθηκε και η Diez άρχισε να παράγει μεγαλύτερες επιφάνειες από ανακυκλωμένο πλαστικό, τις οποίες μπορούσε να επεξεργαστεί για τη δημιουργία επίπλων. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια σημαντική ήταν η συμβολή του πατέρα της, ο οποίος είχε εμπειρία στην κατασκευή επίπλων. Μαζί ανέπτυξαν μια σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει ράφια, συρταριέρες και έπιπλα για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η διαδικασία παραγωγής ξεκινά με τον διαχωρισμό των πλαστικών ανάλογα με τον τύπο και το χρώμα τους. Στη συνέχεια, τα υλικά τεμαχίζονται, θερμαίνονται και πιέζονται μέσα σε καλούπια, ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες πλαστικές πλάκες. Αυτές κόβονται και συναρμολογούνται ανάλογα με το αντικείμενο που πρόκειται να κατασκευαστεί. Οι ποσότητες που απαιτούνται εξαρτώνται από το τελικό προϊόν. Ενδεικτικά, για την κατασκευή ενός δοχείου για γλάστρες βάρους 40 κιλών χρειάζονται περίπου 20.000 πλαστικά καπάκια.

Η ανταπόκριση των κατοίκων της Μαρ ντελ Πλάτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγχειρήματος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνουν πλαστικά για την επιχείρηση, ενώ η διάδοση της προσπάθειας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ομάδες του WhatsApp βοήθησε στην εξεύρεση νέων υλικών. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, το MarSinPlast είχε καταφέρει να ανακτήσει περισσότερους από 115 τόνους πλαστικών απορριμμάτων από την έναρξη της δραστηριότητάς του.

Η «Κοπέλα του Πλαστικού» με περισσότερους από 160.000 ακολούθους

Η Josefina Diez έγινε γνωστή στα κοινωνικά δίκτυα ως «La Chica del Plástico» (Η Κοπέλα του Πλαστικού). Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram παρουσιάζει τα στάδια της ανακύκλωσης, εξηγεί ποια υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν και δείχνει πώς τα απορρίμματα μετατρέπονται σε χρηστικά αντικείμενα. Ο λογαριασμός της έχει ξεπεράσει τους 160.000 ακολούθους, ενώ η δουλειά της έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Το 2023 απέσπασε το βραβείο Creators of Tomorrow της Meta, ενώ το 2026 τιμήθηκε με το βραβείο Vecino Emprendedor. Παράλληλα, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις, διοργανώνει εργαστήρια και πραγματοποιεί ομιλίες σε σχολεία, επιχειρήσεις και οργανισμούς, θέλοντας να ενημερώσει περισσότερους ανθρώπους για τις δυνατότητες αξιοποίησης των πλαστικών απορριμμάτων.

Η δραστηριότητά της δεν περιορίζεται πλέον στα πλαστικά καπάκια και τις συσκευασίες. Το 2026, η Diez συνεργάστηκε με την Camila Pullara για τη δημιουργία του Atlántico, μιας πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται στην ανάκτηση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών διχτυών.

Τα δίχτυα που εγκαταλείπονται στη θάλασσα μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για πολλά χρόνια, αποτελώντας απειλή για τη θαλάσσια ζωή. Στόχος της νέας πρωτοβουλίας είναι να συλλέγει αυτά τα υλικά και να τα μετατρέπει σε νέες επιφάνειες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επίπλων και άλλων αντικειμένων. Από τα πρώτα πειράματα με πλαστικά καπάκια μέχρι την παραγωγή επίπλων και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων διχτυών, η προσπάθεια της Josefina Diez δείχνει πώς μια μικρή τοπική πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε μια επιχείρηση με ευρύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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