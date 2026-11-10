Είσαι gamer; Αυτά αξίζει να έχεις στη wishlist σου για την Black Friday

Η Black Friday είχε ανέκαθεν τεράστιο ενδιαφέρον για τους gamers.

Δεν υπάρχει, άλλωστε, καλύτερη ευκαιρία για έναν λάτρη των video games να ανανεώσει το gaming setup του, καθώς οι διαθέσιμες προσφορές καλύπτουν κάθε ανάγκη – από κάρτες γραφικών, χειριστήρια και δίσκους SSD μέχρι οθόνες, κονσόλες και, φυσικά, τίτλους video games. Πώς όμως θα διασφαλίσεις πως θα κάνεις τις καλύτερες δυνατές αγορές και τα λεφτά σου θα πιάσουν τόπο;

Έλα να δούμε ποια προϊόντα αξίζει να βάλεις στη wishlist σου πριν ξεκινήσεις να σαρώνεις τις προσφορές της Black Friday.

Ώρα για νέα κονσόλα;

Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις νέα κονσόλα, η Black Friday είναι μια καλή ευκαιρία να εξετάσεις τις επιλογές σου. Το PS5 και το PS5 Pro απευθύνονται στους φίλους του PlayStation, ενώ τα Xbox Series S και X αποτελούν ενδιαφέρουσα επιλογή σε συνδυασμό με το Game Pass. Αν πάλι προτιμάς τη φορητότητα, το Nintendo Switch 2 συνδυάζει gaming στην τηλεόραση και εν κινήσει. Μην ξεχάσεις να ελέγξεις τα bundles με παιχνίδια ή δεύτερο χειριστήριο, καθώς μπορεί να προσφέρουν καλύτερη συνολική αξία. Σε περίπτωση που πετύχεις προσφορά, είναι ευκαιρία να τα αποκτήσεις.

Κάρτα γραφικών: Περισσότερα fps στο παιχνίδι

Για τους PC gamers, η κάρτα γραφικών είναι ίσως η σημαντικότερη αγορά που μπορούν να εξετάσουν. Αν θέλεις να απολαμβάνεις τους πιο πρόσφατους AAA τίτλους σε υψηλή ανάλυση ή να αξιοποιήσεις τεχνολογίες όπως το ray tracing, μια ισχυρότερη GPU μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά. Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να κυνηγήσεις το ακριβότερο μοντέλο. Δες τι προσφέρει η κάρτα που ήδη διαθέτεις και εξέτασε ακόμη και προηγούμενες γενιές, όπου μπορεί να βρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιλογές.

Gaming οθόνη: Εικόνα που ακολουθεί τον ρυθμό σου

Μια νέα οθόνη μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία σου, είτε παίζεις ανταγωνιστικά shooters είτε απολαμβάνεις single-player περιπέτειες. Για τα πρώτα, αναζήτησε υψηλό ρυθμό ανανέωσης, χαμηλό χρόνο απόκρισης και υποστήριξη VRR. Για τα δεύτερα, δώσε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση, την αντίθεση και την ποιότητα του πάνελ. Μια οθόνη 1440p αποτελεί συχνά τη χρυσή τομή, χωρίς να απαιτεί μάλιστα τις επιδόσεις ενός συστήματος 4K.

SSD και RAM: Περισσότερος χώρος, λιγότερη αναμονή

Αν η βιβλιοθήκη παιχνιδιών σου έχει αρχίσει να ξεπερνά τη χωρητικότητα του δίσκου σου, ένας μεγαλύτερος SSD αξίζει σίγουρα μια θέση στη wishlist σου. Ένας NVMe SSD στα 2 TB μπορεί να σου προσφέρει αρκετό χώρο για περισσότερους τίτλους, αλλά και γρήγορους χρόνους φόρτωσης. Η RAM είναι μια ακόμη πιθανή αναβάθμιση, ειδικά αν χρησιμοποιείς απαιτητικά παιχνίδια και εφαρμογές ταυτόχρονα. Αμφότερα πάντως συνιστούν μάλλον ακριβές αναβαθμίσεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, γι’ αυτό προετοιμάσου κατάλληλα.

Headset, πληκτρολόγιο και ποντίκι

Δεν χρειάζεται κάθε αναβάθμιση να κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Ένα καλό gaming headset με άνετη εφαρμογή, ποιοτικό μικρόφωνο και σωστή απόδοση του χωρικού ήχου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία σου, ιδιαίτερα σε multiplayer τίτλους. Αν παίζεις σε PC, ένα gaming mouse με ακρίβεια και εργονομία ή ένα μηχανικό πληκτρολόγιο μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά. Στις κονσόλες, αντίστοιχα, ένα δεύτερο χειριστήριο είναι πάντα χρήσιμο, ενώ ένα πιο προηγμένο μοντέλο μπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες.

Μην περιμένεις την Black Friday για να ψάξεις

Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να δημιουργήσεις από τώρα τη wishlist σου και να σημειώσεις τις τιμές των προϊόντων που σε ενδιαφέρουν. Έτσι, όταν ξεκινήσουν οι προσφορές, θα μπορείς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες από τις εκπτώσεις που απλώς φαίνονται εντυπωσιακές. Κι ακόμα κι αν δεν βρεις κάτι που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, μη σκας καθώς παραδοσιακά τη Black Friday κάμποσοι gaming τίτλοι παιχνιδιών προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές. Παραπονεμένος δεν πρόκειται να μείνεις!