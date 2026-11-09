Στον «πάγο» το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας - Καταγγελίες για εγκατάλειψη της Ακαδημίας Πλάτωνος

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει ότι η απόφαση της δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα να απορρίψει τη χωροθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος, χωρίς να παρουσιάζει εναλλακτική πρόταση, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η χωροθέτηση που αμφισβητεί ο κ. Δούκας ανάγεται στο 2002, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με Υπουργό Πολιτισμού τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στην προηγούμενη δημοτική θητεία, βγάλαμε το έργο από τα συρτάρια. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προχωρήσαμε στις εγκρίσεις των μελετών ανάδειξης το 2021, στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και στη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 2022. Τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάστηκε η βραβευμένη πρόταση, ανάμεσα σε 16 συμμετοχές, για ένα σύγχρονο, πράσινο και βιοκλιματικό μουσείο.

Αυτή την πρόοδο θέτει σήμερα σε κίνδυνο ο κ. Δούκας. Οφείλει να απαντήσει: Τι προτείνει; Ποιο είναι το σχέδιό του για το μουσείο; Γιατί απορρίπτει την υφιστάμενη χωροθέτηση; Τι θα απογίνει η βραβευμένη πρόταση και πόσα ακόμη χρόνια και πόροι θα χαθούν;

Δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα περιμένουν τον χώρο όπου θα αφηγηθούν την ιστορία της Αθήνας. Μια ολόκληρη γειτονιά περιμένει την αναβάθμιση που αξίζει.

Η Ακαδημία Πλάτωνος δικαιούται το μουσείο της και ένα φροντισμένο πάρκο. Οι κάτοικοί της δεν χρωστούν στον κ. Δούκα άλλη υπομονή. Εκείνος τους χρωστά απαντήσεις και έργο».