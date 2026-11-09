Προσφορές Black Friday 2026 στο PlayStation Store

Φέτος, οι εκπτώσεις ξεκινούν νωρίς στο PlayStation Store, από τις 4 Νοεμβρίου.

Φέτος, οι προσφορές Black Friday του PlayStation έχουν ξεκινήσει από νωρίς στο PlayStation Store. Από, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, θα βρεις μεγάλες εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 75%* σε χιλιάδες παιχνίδια για PS5, PS4 και PS VR2, καθώς και σε επεκτάσεις και περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης (DLC).

Τα ποσοστά έκπτωσης για αυτούς τους τίτλους, καθώς και για το σύνολο των παιχνιδιών που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια, θα αποκαλυφθούν στην ειδική σελίδα για το Black Friday στο PlayStation Store, μόλις ξεκινήσουν οι προσφορές.

Η περίοδος των προσφορών διαρκεί έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Στις 16 Νοεμβρίου θα προστεθούν νέοι τίτλοι, ενώ ορισμένα είδη ενδέχεται να αποσυρθούν πριν από τη λήξη της ενέργειας. Γι' αυτό, φρόντισε να ελέγχεις την ειδική σελίδα του Black Friday για ενημερώσεις και τις τιμές με έκπτωση.

Το Marvel’s Wolverine είδε την πρώτη του έκπτωση, αλλά δυστυχώς, υπάρχει σε προσφορά μόνο η Deluxe και όχι η βασική του έκδοση. Το Marvel’s Wolverine Digital Deluxe έχει πέσει στα 69,29 ευρώ από τα 89,99 ευρώ που είναι η αρχική του τιμή, ενώ το UFC 6 Ultimate Edition κοστίζει 76,99 ευρώ. Το Valheim θα το βρείτε με 23,99 ευρώ, το Mortal Shell 2 με 37,49 ευρώ, καθώς και το NBA 2K27 Deluxe Edition με 44,99 ευρώ.

Το Silent Hill: Townfall έχει πέσει στα 39,99 ευρώ, το Beast of Reicarnation στα 41,24 ευρώ, το Astro Bot στα 49,69 ευρώ, το Death Stranding 2: On the Beach στα 49,59 ευρώ, αλλά και το Escape the Backrooms στα 10,39 ευρώ.

Έκπτωση έχουν δει και τα εξής: Dispatch στα 27,99 ευρώ, Phasmophobia στα 13,29 ευρώ, Cairn στα 20,99 ευρώ, God of War και God of War Ragnarok στα 9,99 ευρώ και 29,39 ευρώ, Dark Souls 3 στα 24,99 ευρώ.