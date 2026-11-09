Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

Η λειτουργία της που οι περισσότεροι αγνοούν.

Όλα τα κινητά, είτε είναι Android, είτε είναι συσκευή της Apple δίπλα από την υποδοχή του φορτιστή, έχουν μια μικρή στρογγυλή τρύπα, η οποία έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν γνωρίζουν.

Αυτή η δυσδιάκριτη τρύπα είναι στην πραγματικότητα ένα μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου (noise cancelling). Είναι ένα λεγόμενο δευτερεύον μικρόφωνο που εξασφαλίζει καθαρό ήχο κατά τη διάρκεια κλήσεων, βίντεο ή φωνητικών μηνυμάτων.

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