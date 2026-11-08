Φρέντερικ Τραμπ: Προσπέκτορας, νταβατζής, γενάρχης του οίκου του προέδρου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ίσως ο πιο προβληματικός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν είναι παρά μία ακόμα εκδοχή του «κατά μάνα κατά κύρη».
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μία προβληματική φυσιογνωμία. Από την «άβολη» σχέση του με το ωραίο φύλο, την αλλεργία του σε συζύγους που προσεγγίζουν την ηλικία του, τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, κακοποίηση ανηλίκων, τα σχόλιά του για τις μειονότητες, στη φερόμενη εμπλοκή του με τον Τζέφρι Έπστιν και τις αβανταδόρικες σχέσεις του με την κυβέρνηση και τις αρχές.
Μέσα από όλα αυτά μάζεψε ακόμα και καταδίκες, αφού δικαστήρια της Νέας Υόρκης έχουν κρίνει επανειλημμένα πως ήταν υπεύθυνος για τη σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, την οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει με περίπου 88 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πως οι ΗΠΑ το 1962 κατάφεραν να προκαλέσουν πάνω από 1.500 σεισμούς στην ίδια περιοχή
- Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε: Τρεις δεκαετίες μετά δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη
- Διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή: 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες, κοιμόταν σε αιώρα όπου έβρισκε!