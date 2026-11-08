Φρέντερικ Τραμπ: Προσπέκτορας, νταβατζής, γενάρχης του οίκου του προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ίσως ο πιο προβληματικός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν είναι παρά μία ακόμα εκδοχή του «κατά μάνα κατά κύρη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μία προβληματική φυσιογνωμία. Από την «άβολη» σχέση του με το ωραίο φύλο, την αλλεργία του σε συζύγους που προσεγγίζουν την ηλικία του, τις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, κακοποίηση ανηλίκων, τα σχόλιά του για τις μειονότητες, στη φερόμενη εμπλοκή του με τον Τζέφρι Έπστιν και τις αβανταδόρικες σχέσεις του με την κυβέρνηση και τις αρχές.

Μέσα από όλα αυτά μάζεψε ακόμα και καταδίκες, αφού δικαστήρια της Νέας Υόρκης έχουν κρίνει επανειλημμένα πως ήταν υπεύθυνος για τη σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, την οποία αναγκάστηκε να αποζημιώσει με περίπου 88 εκατομμύρια δολάρια.

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