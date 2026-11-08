Ανατροπή για τον νέο Τζέιμς Μποντ: Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ διεκδικούν τον ρόλο

Νέα δεδομένα για τον νέο Τζέιμς Μποντ. Ρόμπερτ Πάτινσον και Νίκολας Χουλτ πέρασαν από δοκιμαστικό. Ποια άλλα ονόματα διεκδικούν τον 007;

Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά μυστήρια των τελευταίων μηνών. Κάθε τόσο, νέα ονόματα προστίθενται στη λίστα των πιθανών διαδόχων του Ντάνιελ Κρεγκ, με τις φήμες να φουντώνουν όσο πλησιάζει η στιγμή που θα μάθουμε ποιος θα φορέσει το κοστούμι του πιο διάσημου κατασκόπου της μεγάλης οθόνης. Αυτή τη φορά, δύο ηθοποιοί με ισχυρή παρουσία στο Χόλιγουντ έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα: ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, οι δύο Βρετανοί ηθοποιοί συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνους που πέρασαν από δοκιμαστικό μπροστά στην κάμερα για τον ρόλο του 007. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ διαθέτουν και την απαραίτητη εμπειρία από επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise.

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