Δεν έτρεξες μαραθώνιο φέτος; 5 βιβλία για τρέξιμο που θα σε εμπνεύσουν

Έχασες τον μαραθώνιο; Αυτά τα 5 βιβλία για τρέξιμο θα σε εμπνεύσουν να ξεπεράσεις τα όριά σου και να ζήσεις τη μαγεία του μαραθωνίου.

Δεν έτρεξες στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας; Δεν πειράζει! Έχεις έναν ολόκληρο χρόνο για να προετοιμαστείς και να ζήσεις την εμπειρία των 42.195 μέτρων. Μέχρι τότε, μπορείς να πάρεις έμπνευση από τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν κάνει το τρέξιμο κομμάτι της ζωής τους. Συγκεντρώσαμε πέντε βιβλία για τρέξιμο που θα σε παρακινήσουν, θα σου δώσουν μια διαφορετική οπτική για το άθλημα και ίσως σε κάνουν να πάρεις την απόφαση: του χρόνου, θα είμαι κι εγώ στην εκκίνηση.

Από συγκλονιστικές προσωπικές διαδρομές και ιστορίες υπέρβασης μέχρι χιούμορ, αυτογνωσία και την καθημερινότητα ενός δρομέα, αυτές οι σελίδες θα σου θυμίσουν ότι ο μαραθώνιος δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι ένα ταξίδι που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον εαυτό σου.

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