Νέες Digestive Bars Παπαδοπούλου: Έρχονται να κάνουν τη στιγμή ακόμα πιο απολαυστική!

Με κόκκινα φρούτα & γιαούρτι Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης και Protein με φιστικοβούτυρο & σοκολάτα γάλακτος.

Η οικογένεια των Digestive Bars Παπαδοπούλου μεγαλώνει με δύο νέες προτάσεις που συνδυάζουν απόλαυση αλλά και διατροφική αξία.



Η νέα Digestive Bar με κόκκινα φρούτα & γιαούρτι Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης* συνδυάζει απολαυστικά κόκκινα φρούτα με την ανάλαφρη γεύση του γιαουρτιού, τα δημητριακά ολικής άλεσης και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 95 θερμίδες ανά μπάρα, αλλά και πλούσια σε φυτικές ίνες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ελαφρύ και απολαυστικό σνακ.



Η νέα Digestive Protein Bar με φιστικοβούτυρο & σοκολάτα γάλακτος συνδυάζει την πλούσια σοκολάτα γάλακτος με το θρεπτικό φιστικοβούτυρο, δημητριακά ολικής άλεσης και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου. Με 20% πρωτεΐνη, προσφέρει έναν ακόμη απολαυστικό συνδυασμό για όσους αναζητούν την πρωτεΐνη στο καθημερινό τους σνακ.



Και οι δύο νέες γεύσεις είναι χωρίς συντηρητικά και χρωστικές και διατίθενται στα σούπερ μάρκετ σε πολυσυσκευασίες των πέντε μπαρών.



Από το 2011, οι Digestive Bars Παπαδοπούλου φέρνουν τα δημητριακά και το αγαπημένο μπισκότο Digestive Παπαδοπούλου στην ίδια μπάρα, ανανεώνοντας σταθερά την παρουσία τους στην κατηγορία. Με κλασικές Digestive Bars, μπάρες Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης, Protein και μεγαλύτερες Maxi Bars, η σειρά έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες και γευστικές προτιμήσεις.



Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται για να δώσουν στους καταναλωτές περισσότερους λόγους να απολαμβάνουν την αγαπημένη γεύση των Digestive Bars κάθε μέρα.



*Περιέχει φυσικά σάκχαρα και γλυκαντικά.

