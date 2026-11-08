Η πρωταγωνίστρια του Baywatch που αναβίωσε το διάσημο εξώφυλλο της Πάμελα Άντερσον στο Playboy

Η πρωταγωνίστρια του Baywatch, Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader) άναψε «φωτιές», αναβιώνοντας θρυλικό εξώφυλλο της Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson) στο Playboy από τα '90s.

Το Baywatch επιστρέφει τον Ιανουάριο στην τηλεόραση με νέα επεισόδια και νέους ηθοποιούς με το τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες να μας δίνει μια μικρή γεύση του τι θα δούμε στον πρώτο κύκλο του reboot της σειράς - φαινόμενο των '90s.

Μία από τις νέες σταρ της σειράς που έχει συγκεντρώσει την προσοχή των φαν είναι η εντυπωσιακή Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader), την οποία αποκαλούν η νέα Πάμελα Άντερσον αν και ο ρόλος της θα παραπέμπει περισσότερο στον ρόλο της Στέφανι Χόλντεν που είχε υποδυθεί η Αλεξάντρα Πωλ (Alexandra Paul).

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