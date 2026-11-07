Το χωριό που θα μπορούσε να χαθεί σε λιγότερο από 20 χρόνια

Το τέλος του χωριού μοιάζει προδιαγεγραμμένο, αλλά κανείς δεν φαίνεται να κάνει κάτι για αυτό. Πώς κινδυνεύει να χαθεί.

Διαθέτει μια από τις καλύτερες παραλίες του Ηνωμένου Βασιλείου που οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να χαθεί εντελώς μεταξύ 2040-2110 και μαζί της να συμπαρασύρει ένα ολόκληρο το χωριό.

Το Covehithe βρίσκεται χτισμένο πάνω στους απόκρημνους βράχους της ακτής. Μονάχα που οι βράχοι αυτοί διαβρώνονται σημαντικά χρονιά με τη χρονιά χάνοντας περίπου 4,5 μέτρα ανά έτος και το τέλος του μοιάζει προδιαγεγραμμένο.

Στις ακτές του Σάφολκ (Suffolk), το Covehithe έχει ήδη χάσει περισσότερα από 500 μέτρα εδάφους από τη δεκαετία του 1830. Μάλιστα, ορισμένα μονοπάτια κατά μήκος των απόκρημνων ακτών καταλήγουν πλέον κυριολεκτικά στο κενό.

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